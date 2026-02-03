Apple chystá senzaci! První MacBooky Pro s OLED displeji mají dorazit již letos

Zdá se, že se Apple letos konečně chystá udělat jeden z největších kroků v historii MacBooku Pro. Podle zprávy korejského serveru The Elec totiž dorazí první MacBooky Pro s OLED displejem už ve čtvrtém čtvrtletí roku 2026, tedy někdy mezi říjnem a prosincem. A pokud se informace potvrdí, půjde o výraznou změnu, na kterou se v zákulisí čeká už řadu let. Je sice pravda, že o příchodu těchto strojů jsme v minulosti slyšeli již nesčetněkrát, nicméně vzhledem k tomu, že se na ní mnohé zdroje pro letošek shodují, je šance na příchod velmi slušná.
Klíčovou roli má sehrát Samsung Display, který má podle zdrojů zahájit hromadnou výrobu OLED panelů už letos v květnu. Do konce roku by pak měl Samsung Applu dodat zhruba dva miliony těchto displejů, přičemž od třetího čtvrtletí 2026 mají panely putovat do továren Foxconnu, kde se z nich stanou finální MacBooky Pro.
Zajímavé přitom je, že vývoj zařízení údajně stále není úplně uzavřený. Apple má podle všeho ještě ladit některé komponenty a dokonce upravovat jejich design, aby se mu podařilo snížit výrobní náklady. To naznačuje, že přechod na OLED nebude levnou záležitostí ani pro Apple, natož pro koncového zákazníka. Do hry se chce dostat také čínské BOE, které by rádo dodávalo OLED panely pro MacBooky Pro, ale v roce 2026 se mají na trhu objevit výhradně modely s displeji od Samsungu.
Co se týče dalších detailů, OLED MacBook Pro má dorazit ve dvou tradičních velikostech, tedy se 14“ a 16“ displejem, a pohánět ho mají zcela nové čipy řady M6. Zároveň má jít o první kompletní redesign MacBooku Pro od roku 2021, kdy Apple představil současnou generaci s návratem konektorů a novým šasi. Pokud se tedy vše vyplní, čeká MacBook Pro po letech spíše evolučních změn opravdu zásadní generační skok. OLED displej by mohl přinést výrazně lepší kontrast, hlubší černou a nižší spotřebu energie, což jsou vlastnosti, které dávají u profesionálního notebooku velký smysl. A i když si na něj ještě nějakou dobu počkáme, už teď je jasné, že rok 2026 bude pro fanoušky Maců hodně zajímavý. Vždyť MacBooky Pro by se měly letos ukázat hned dvakrát – jednou s čipy M5 Pro/Max a jednou hned s M6 a OLED displejem.