Apple oznámil svůj první letošní film pro kina. Po obřím úspěchu F1 mění strategii

Loňský rok ukázal, že Apple umí uspět i na filmovém plátně. Snímek F1 s Bradem Pittem se stal vůbec nejúspěšnějším filmem v historii Apple Original Films a vydělal přes 630 milionů dolarů po celém světě. Není proto příliš překvapivé, že se kalifornský gigant rozhodl na tento úspěch navázat. Nyní totiž oficiálně oznámil, že jeho připravovaný film Tenzing zamíří nejprve do kin a teprve poté na Apple TV. Půjde tak o první letošní film Applu, který dostane klasickou kino distribuci.
Film Tenzing bude vyprávět skutečný příběh legendárního šerpy Tenzinga Norgaye, který společně se sirem Edmundem Hillarym jako první člověk v historii stanul v roce 1953 na vrcholu Mount Everestu. Apple si od projektu slibuje další prestižní titul, který by mohl zaujmout nejen diváky, ale také filmové kritiky a poroty nejrůznějších ocenění. Režie se ujme Jennifer Peedom, která má s horskou tematikou bohaté zkušenosti, a scénář připravuje oscarový scenárista Luke Davies.
Apple mění přístup k filmům
Ještě letos přitom všechny nové filmy Applu mířily rovnou na Apple TV bez předchozího uvedení v kinech. Zdá se ale, že mimořádný úspěch F1 firmě ukázal, že velké filmové premiéry dávají ekonomický i marketingový smysl. Právě kino distribuce totiž pomohla dostat Apple Original Films do povědomí mnohem širší veřejnosti a zároveň přinesla společnosti její historicky největší filmový hit.
Podle šéfa služeb Applu Eddyho Cuea navíc firma plánuje produkovat více filmů určených přímo pro kina. Neznamená to ale, že by Apple opouštěl svou streamovací službu. Naopak. Vybrané snímky budou i nadále debutovat přímo na Apple TV, zatímco ty nejambicióznější projekty dostanou nejprve šanci oslovit diváky na velkém plátně.
Do kin jen na omezenou dobu
Apple zároveň potvrdil, že Tenzing dostane pouze omezenou kino distribuci. To znamená, že po několika týdnech v kinech zamíří film exkluzivně na Apple TV, kde bude dostupný všem předplatitelům. Firma tak pokračuje ve strategii, kterou úspěšně využila právě u F1 – nejprve získat publicitu a tržby z kin a následně přivést film na vlastní streamovací platformu.
Zdá se tedy, že Apple našel recept, který funguje. Po letech experimentování s různými způsoby distribuce začíná stále více sázet na klasické kino premiéry u svých největších projektů. Pokud se Tenzing podaří zopakovat alespoň část úspěchu filmu F1, mohl by se tento model stát pro Apple Original Films novým standardem i v dalších letech.