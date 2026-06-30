Obří bezpečnostní katastrofa! Na internet unikly statisíce přísně tajných souborů Applu

Apple řeší další nepříjemný problém týkající se bezpečnosti své dodavatelské sítě. Poté, co se na dark web dostaly stovky tisíc interních souborů společnosti Tata Electronics, která patří mezi klíčové dodavatele Applu v Indii, začaly obě firmy přijímat mimořádná bezpečnostní opatření. Podle agentury Reuters nyní Apple s Tatou úzce spolupracuje na vyšetření incidentu i posílení ochrany citlivých dat.
Na internetu se objevily stovky tisíc souborů
Za útokem má stát hackerská skupina World Leaks, která tvrdí, že z interních systémů Tata Electronics získala více než 200 000 souborů o celkové velikosti přes 630 GB. Mezi nimi se údajně nacházejí technické výkresy komponentů, výrobní dokumentace, interní e-maily nebo soubory označené jako důvěrné. Část dokumentů se má týkat zákazníků společnosti, mezi které patří právě Apple nebo Tesla. Pravost všech uniklých dat se zatím nepodařilo nezávisle ověřit.
Tata už potvrdila, že skutečně čelila kybernetickému incidentu. Zároveň ale zdůrazňuje, že útok nijak nenarušil výrobu ani provoz jejích továren. Firma si najala externí specialisty na digitální forenzní analýzu a celou událost nahlásila indickým úřadům i svým zákazníkům.
Apple zpřísňuje bezpečnost
Podle Reuters je do řešení situace aktivně zapojen také Apple. Jeho bezpečnostní tým spolupracuje s Tatou na krátkodobých i dlouhodobých opatřeních, která mají zabránit opakování podobného incidentu. Součástí změn je například výrazné omezení přístupu zaměstnanců k citlivým interním systémům, zejména při práci mimo firemní prostory. Přístup k některým nástrojům nyní mají jen vybraní pracovníci a podléhá přísnější kontrole.
Celá kauza přichází pro Apple ve velmi citlivou dobu. Tata Electronics se totiž během posledních let stala jedním z nejdůležitějších partnerů společnosti při přesouvání výroby iPhonů z Číny do Indie. Jakýkoliv bezpečnostní problém u takto významného dodavatele proto může mít dopad nejen na ochranu duševního vlastnictví, ale i na další rozvoj výrobních kapacit mimo Čínu.