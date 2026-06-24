Na dark web unikly důvěrné dokumenty Applu

Apple se podle všeho stal nepřímou obětí rozsáhlého kybernetického útoku na jednoho ze svých klíčových dodavatelů. Na dark webu se totiž objevily stovky tisíc souborů, které mají pocházet ze systémů společnosti Tata Electronics. Ta patří mezi nejvýznamnější partnery Applu v Indii a podílí se mimo jiné na výrobě iPhonů a dalších komponent. Podle bezpečnostních expertů zveřejnila hackerská skupina World Leaks více než 200 tisíc souborů o celkovém objemu přes 630 GB dat. Mezi nimi se údajně nacházejí technické dokumentace, výrobní specifikace, interní komunikace, systémové záznamy a také dokumenty označené jako důvěrné materiály Applu.
Údajně unikly i dokumenty k výrobě iPhonů
Největší pozornost budí informace, že součástí úniku mají být také dokumenty popisující výrobní procesy a kontrolu kvality komponentů používaných v iPhonech. Jeden z uniklých souborů má například obsahovat více než padesát stran interních standardů pro kontrolu základních desek. Pravost dokumentů se sice zatím nepodařilo nezávisle ověřit, podle bezpečnostních analytiků však nesou označení a strukturu typickou pro interní materiály Applu.
Součástí zveřejněných dat mají být rovněž e-maily, několik let staré systémové logy a dokonce kopie pasů některých zaměstnanců. Data byla podle expertů dostupná na dark webu nejméně od 10. června.
Apple se k celé situaci zatím veřejně nevyjádřil. Zdroje obeznámené s případem však uvádějí, že firma již incident vyšetřuje a probíhá detailní analýza rozsahu úniku. Sama Tata Electronics potvrdila, že před několika týdny zaznamenala kybernetický incident, který zasáhl část jejích systémů. Podle společnosti však nebyla narušena výroba ani běžný provoz.
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Další komplikace pro Apple v Indii
Celá záležitost přichází v době, kdy Apple stále intenzivněji přesouvá výrobu z Číny právě do Indie. Tata Electronics se přitom během posledních let stala jedním z nejdůležitějších partnerů Applu mimo čínský trh a hraje klíčovou roli při montáži iPhonů určených pro globální distribuci. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
Pokud se pravost uniklých dokumentů potvrdí, může jít o jeden z největších úniků výrobních informací týkajících se Applu za poslední roky. V tuto chvíli však není jasné, zda se mezi zveřejněnými materiály nacházejí i dokumenty související s dosud nepředstavenými produkty.