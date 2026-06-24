Čekání končí. Nová Apple TV 4K dorazí na podzim a přinese chytřejší Siri i přepracovaný ovladač

Čekání na novou generaci Apple TV 4K je delší, než většina fanoušků původně předpokládala. Současný prodávaný model se dokonce pomalu stává nejdéle přesluhující verzí v historii bez hardwarové aktualizace. Podle nejnovějších informací Marka Gurmana z Bloombergu se však ledy konečně hýbou. Ve svém pravidelném newsletteru Power On totiž uvedl, že nová Apple TV 4K je společně s novým HomePodem mini ve velmi pokročilé fázi testování a na trh by měla dorazit již letos na podzim.
Apple Intelligence v obýváku
Ačkoliv Gurman upozorňuje, že u těchto produktů nemáme očekávat žádné drastické designové revoluce, klíčové změny se odehrají uvnitř. Hlavním tahákem nové Apple TV 4K bude plná podpora pro Apple Intelligence a zbrusu novou Siri AI. Skutečnost, že Apple o nové chytřejší Siri pro tvOS 27 na nedávné konferenci WWDC vůbec nemluvil, je dána právě tím, že tato funkce bude pro svůj běh vyžadovat nový, podstatně výkonnější hardware.
Integrace Apple Intelligence do televizního systému navíc otevírá dveře celé řadě dalších praktických funkcí. Kromě pokročilého hlasového ovládání se spekuluje o nasazení vizuální inteligence, chytrých nástrojů pro úpravu a prezentaci fotografií, vylepšení pro zabezpečené video v rámci HomeKitu či pokročilých funkcí v přepracované aplikaci Podcasty. Apple TV se tak stane skutečným centrem chytré domácnosti nové generace.
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Nový ovladač s přesným vyhledáváním
Další vítanou novinkou bude upravený dálkový ovladač Apple TV Remote. Ačkoliv detaily zatím zůstávají pod pokličkou, spekuluje se, že by Apple mohl do ovladače integrovat nový ultraširokopásmový čip (UWB), podobně jako tomu má být u chystaného lokalizátoru AirTag 2. To by uživatelům umožnilo využít funkci přesného vyhledávání (Precision Finding) přímo přes iPhone, což by jednou provždy vyřešilo otravné hledání ovladače zapadlého mezi polštáři na pohovce.
Podzimní hardwarová ofenzíva Applu tak nebude patřit pouze iPhonům a hodinkám. Spolu s novou Apple TV 4K se totiž očekává také představení aktualizovaného HomePodu mini a podle dřívějších zpráv rovněž nové verze velkého HomePodu. Všechna tato domácí zařízení dostanou do vínku stejná vylepšení zaměřená na umělou inteligenci, čímž Apple definitivně propojí svůj ekosystém do jednoho dokonale inteligentního celku.