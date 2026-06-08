Apple představil tvOS 27. Apple TV bude rychlejší, chytřejší a konečně dostane vylepšení, na která uživatelé čekali

Společnost Apple během úvodní keynote na konferenci WWDC 2026 představila také novou generaci systému pro Apple TV. Přestože tvOS 27 nestál ve středu pozornosti tak jako iOS 26 nebo macOS 26, přináší několik zajímavých novinek, které potěší miliony uživatelů Apple TV po celém světě. Apple se letos zaměřil především na výkon, rychlost systému, dostupnost funkcí a lepší integraci s ostatními zařízeními v ekosystému. Přestože firma zatím nezveřejnila samostatnou stránku s podrobným přehledem novinek, z keynote už víme, na co se mohou majitelé Apple TV těšit.
Apple kompletně přepracoval aplikaci Podcasty
Jednou z nejvýraznějších novinek tvOS 27 je přepracovaná aplikace Podcasty. Apple se snaží z podcastů vytvořit ještě důležitější součást svého ekosystému a nová verze aplikace by měla nabídnout modernější design, jednodušší orientaci i lepší práci s obsahem. Podrobnosti zatím nejsou známé, ale očekává se sjednocení vzhledu s ostatními platformami a lepší doporučování obsahu pomocí strojového učení.
Smart Downloads dorazí také na Apple TV
Velmi zajímavou novinkou jsou takzvané Smart Downloads. Funkce, kterou uživatelé znají například z aplikace Podcasty nebo Apple TV na iPhonu a iPadu, nově zamíří i na Apple TV. Systém bude automaticky stahovat epizody pořadů nebo podcastů, které pravidelně sledujete, a zároveň mazat již zhlédnutý obsah. Díky tomu budete mít oblíbený obsah připravený k přehrání i bez nutnosti manuální správy úložiště.
Výrazně rychlejší Apple TV
Apple se letos zaměřil také na výkon systému. Podle společnosti bude tvOS 27 citelně svižnější než předchozí verze.
Uživatelé se mohou těšit na:
- rychlejší spouštění aplikací,
- plynulejší systémové animace,
- rychlejší načítání Ovládacího centra,
- celkově svižnější odezvu prostředí.
Ačkoliv Apple neuvedl konkrétní čísla, podobné optimalizace bývají v každodenním používání často znatelnější než přidání nových funkcí.
AirPlay bude fungovat rychleji než kdy dříve
Další novinka potěší všechny, kteří pravidelně využívají AirPlay. Apple slibuje rychlejší navazování spojení mezi Apple TV, iPhonem, iPadem a chytrými reproduktory HomePod. Přenos fotografií, videí nebo hudby by měl být díky tvOS 27 rychlejší a spolehlivější, což je oblast, kterou si uživatelé dlouhodobě přáli vylepšit.
Nové informace o AppleCare přímo v nastavení
Apple rovněž přidává detailnější informace o záruce a službě AppleCare přímo do nastavení systému. Majitelé Apple TV tak budou mít okamžitý přehled o tom, zda je jejich zařízení kryto rozšířenou zárukou AppleCare a jak dlouho ochrana ještě platí.
Lepší přístupnost pro všechny
V rámci dlouhodobého důrazu na dostupnost přidává Apple do tvOS 27 také nové možnosti zvětšení textu. Lidé se zhoršeným zrakem nebo uživatelé sledující Apple TV z větší vzdálenosti si budou moci nastavit výrazně větší velikost písma, což usnadní orientaci v systému i používání jednotlivých aplikací.
Kdy vyjde tvOS 27?
Vývojářská beta verze tvOS 27 je dostupná již ode dneška. Veřejná beta by měla dorazit během července a finální verze systému bude uvolněna na podzim letošního roku. Apple tradičně vydává nové verze svých operačních systémů v září společně s novými iPhony, takže stejné datum lze očekávat i v případě tvOS 27.
Vyplatí se na tvOS 27 těšit?
Ačkoliv tvOS 27 nepřináší revoluci, jde přesně o typ aktualizace, který může výrazně zlepšit každodenní používání Apple TV. Rychlejší systém, vylepšené AirPlay, chytré stahování obsahu a přepracované Podcasty jsou změny, které ocení prakticky každý uživatel. Pokud Apple v následujících dnech zveřejní další podrobnosti nebo nové funkce objevené v betaverzi, může se ukázat, že tvOS 27 skrývá mnohem více novinek, než se během keynote stihlo ukázat.