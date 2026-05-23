Proč jsem si oblíbil HomePod mini? Není pro každého, ale doma dává skvělý smysl

Když Apple představil HomePod mini, byl kolem něj poměrně slušný poprask. Není se vlastně čemu divit. Šlo o malý chytrý reproduktor s logem Apple, který byl na poměry této značky naceněný velmi rozumně a zároveň sliboval, že do domácnosti přinese zvuk, Siri, chytré funkce i propojení s Apple ekosystémem. Dnes už je tenhle prvotní hype dávno pryč, jenže to podle mě vůbec neznamená, že by HomePod mini přestal dávat smysl, právě naopak. Jen je potřeba mu přijít na chuť a najít pro něj správné místo v domácnosti.
Rovnou je fér říct, že HomePod mini určitě není zařízení pro každého. Pokud hledáte klasický Bluetooth reproduktor, který vezmete na zahradu, k vodě nebo kamkoliv mimo domov, tady narazíte. HomePod mini Bluetooth přehrávání v běžném slova smyslu nenabízí a zároveň není bezdrátový, protože musí být neustále připojený do zásuvky. Pro někoho to může být zásadní omezení a úplně to chápu. Jenže jakmile jej začnete brát ne jako přenosný repráček, ale jako pevnou součást chytré domácnosti, začne dávat mnohem větší smysl.
Osobně mám HomePody mini doma hned na několika místech – dva v obýváku, jeden v ložnici a jeden v kuchyni. A upřímně přemýšlím, že časem přidám ještě koupelnu. Důvod je jednoduchý. HomePod mini není jen zvukový parťák, ale i nenápadný pomocník pro domácnost. Umí například rychle pustit rádio nebo hudbu, což využívám opravdu často, třeba u Apple Music Country. Stačí pár klepnutí nebo hlasový pokyn a hraje se. Zároveň ale měří teplotu a vlhkost v místnosti, což je u chytré domácnosti velmi příjemný bonus. Díky tomu si lze v HomeKitu pohrát s automatizacemi, například podle toho, jaké jsou doma aktuální podmínky. Pokud si pak rádi povídáte se Siri, ráda vám odpoví třeba na jednoduché otázky ohledně počasí a tak podobně.
Velmi dobře ale HomePod mini funguje i jako zařízení pro hlasité hovory. Když tak máte plné ruce práce, vaříte, uklízíte nebo jen nechcete držet telefon u ucha, HomePod mini se v tomto směru umí hodit víc, než by člověk čekal. Kvalita zvuku je přitom na jeho velikost opravdu fajn. Samozřejmě, velký HomePod nebo poctivá audio sestava jsou někde jinde, ale na tak malý reproduktor hraje mini překvapivě dospěle a příjemně.
Největší kouzlo podle mě přichází ve chvíli, kdy jich máte doma víc. Multi-room poslech je totiž funkce, která na papíře možná nevypadá jako něco zásadního, ale v praxi je prostě skvělá. Pustíte si stejnou hudbu ve všech místnostech, uklízíte, chodíte z obýváku do kuchyně, pak do ložnice a zvuk vás pořád přirozeně doprovází. Je to drobnost, ale má v sobě přesně ten typ pohodlí, kvůli kterému si člověk Apple ekosystém oblíbí.
Skvělé je i propojení s Apple TV. HomePody mini lze jednoduše připojit jako výstup zvuku, takže to, co hraje v televizi, můžete dostat i do jiné místnosti. Pokud tedy máte Apple TV v obýváku, ale chcete slyšet pořad, sport nebo hudbu třeba v kuchyni, jde to vyřešit velmi jednoduše. A pokud spojíte dva HomePody mini do stereo páru, dostane celé řešení ještě úplně jiný rozměr. Na poměry velikosti dokážou hrát opravdu překvapivě dobře a v menší místnosti vytvoří zvuk, který rozhodně nepůsobí jako nouzovka.
HomePod mini je tedy podle mě zařízení, které si člověk musí trochu osahat. Pokud od něj čekáte univerzální přenosný reproduktor, možná vás zklame. Pokud jej ale zapojíte do Apple domácnosti, necháte jej stát na svém místě a začnete využívat jeho propojení s hudbou, Apple TV, HomeKitem, hovory a automatizacemi, velmi rychle zjistíte, že tenhle drobeček umí být překvapivě užitečný.
A právě proto jsem zvědavý, kam jej Apple posune dál. I ve stávající podobě je totiž HomePod mini za mě velmi povedené zařízení, které možná nepůsobí tak sexy jako iPhone nebo Apple Watch, ale v každodenním životě dokáže dělat radost úplně stejně. Stačí mu jen dát šanci.