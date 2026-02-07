Recenze Apple AirTag 2: Vylepšení je málo, ale stojí za to!

Když Apple minulé pondělí světu představil novou generaci svého lokátoru AirTag, leckoho tímto krokem překvapil. O možném brzkém příchodu této novinky se totiž sice šuškalo dlouhodobě, nicméně nic nenasvědčovalo tomu, že by měl být její příchod až tak bezprostřední. Apple však všem vypálil rybník a AirTag 2 skrze tiskovou zprávu odhalil coby první letošní hardwarovou novinku. Je ale vlastně o co stát? Přesně na tuto otázku se vám pokusím odpovědět v následujících řádcích, jelikož AirTag 2. generace již přes týden testuji, aby byla má recenze Apple AirTag 2 co možná nejkomplexnější. A to i přesto, že toho vlastně moc nového není. Ale nepředbíhejme.
Design je stejný a přesto jiný
Apple u druhé generace AirTagu z hlediska designu nic zásadního nevymýšlel. Původní vzhled i tvar se totiž osvědčil na výbornou, takže druhá generace tohoto lokátoru opět přichází v bílo-chromovém provedení, které ve svých útrobách skrývá baterii CR2032 se životností zhruba jeden rok od aktivace. Na chromové straně AirTagu nicméně přibyly symboly certifikace CE a dále pak symbol toho, že tento produkt nepatří do směsného odpadu, byť tato věc je vynucená ze strany EU jen na jejím území. Při bližším pohledu si pak lze všimnout třeba i toho, že veškeré nápisy po obvodu chromové strany AirTagu jsou nově velkými písmeny namísto malých, jak tomu bylo u předešlé generace.
Zkrátka a dobře, bavíme se o detailech, kterých si člověk na první pohled nevšimne, ale které druhou generaci tohoto lokátoru od té první poměrně zásadně vizuálně odlišují. Zda je to v pozitivním nebo naopak negativním směru musí posoudit každý sám a je vlastně otázka, zda je tu vůbec co posuzovat. Protože pokud si Evropská unie postavila hlavu a Applu nařídila, že na chromové části musí být vidět symboly certifikace, ve výsledku mu nezbylo nic jiného než se zkrátka podvolit. Mě osobně se sice vizuálně tyto symboly na lesklé základně úplně nelíbí, ale jedním dechem musím dodat, že si samozřejmě uvědomuji, že se jedná o zařízení, které stejně ve valné většině případů skončí někde schované, přichycené na klíčích a tak podobně, takže jeho vzhled vlastně až tak důležitý není. Klíčová je v tomto případě samozřejmě funkčnost a ta je oproti první generaci AirTagu z roku 2022 rozhodně lepší.
Fotogalerie
Funguje na stejném principu, ale líp
Princip fungování druhé generace AirTagu je samozřejmě zcela stejný jako tomu bylo v případě jeho první generace. I tentokrát se tedy spoléhá na neskutečně obsáhlou síť Apple produktů ve světě, které jsou integrovány do Find My nebo chcete-li Najít a které ať už díky připojení k internetu nebo na základě komunikace mezi sebou dokáží právě v této síti zobrazovat polohu jak svou, tak v případě nutnosti i produktů kolem. AirTagy o sobě tedy i nadále dávají vědět zkrátka tak, že jsou „vidět“ ostatními Apple produkty (ať už vašimi či cizími) a ty o nich následně dají vědět skrze Najít. Zkrátka a dobře, geniální řešení, které funguje naprosto bombasticky a na kterém tedy není z mého pohledu absolutně nic nutné měnit.
Apple však jde i v tomto směru u AirTagu 2 dál a díky nasazení výkonnějšího Bluetooth čipu dle svých slov prodlužuje jeho dosah, nebo by se možná spíš slušelo říci viditelnost. Toto vylepšení si sice uživatelsky úplně nevyzkoušíte, nicméně díky tomu, že je AirTag 2 „vidět dál“, bude logicky viděn větším množstvím Apple produktů, což by mělo zajistit jeho ještě preciznější sledování polohy. Jinými slovy, šance, že ztratíte předmět s AirTagem, by se měla díky tomuto vylepšení opět o něco snížit, což je rozhodně pozitivní zpráva.
Místní hledání v nové verzi si zamilujete
To hlavní, čím se AirTagy odlišují od všech ostatních lokátorů třetích stran, které jsou integrovatelné do Najít, je pak podpora místního hledání. Tu si Apple střeží jen pro sebe jako oko v hlavě a to z velmi dobrého důvodu – jedná se totiž o skutečně zásadní vlastnost, která posouvá AirTag vysoko nad veškerou konkurenci.
V první generaci využíval pro místní hledání, které vám umožní AirTag skrze iPhone najít de facto na jednotky centimetrů, čip U1. U druhé generace pak nasadil U2, který je k dispozici rovněž v nejnovějších iPhonech, což uživatelům přináší hned dvě poměrně zásadní novinky.
Tou první je prodloužení dosahu místního hledání a musím říci, že upgrade je v tomto směru opravdu zdát. Apple sliboval ve své tiskové zprávě prodloužení o zhruba 50 %, což mohu na základě vlastních testů potvrdit. Když jsem dosah místního hledání AirTagů testoval venku na otevřeném prostranství, AirTag 1. generace jsem byl schopen skrze místní hledání sledovat ještě zhruba při vzdálenosti 25 metrů, přičemž poté už signál vypadával. V případě AirTagu 2 jsem se pak dostal zhruba na 35 metrů, než jsem jej ztratil z dohledu.
Že je dosah místního hledání venku lepší si pak můžete jednoduše ověřit tak, že tam, kde už AirTag 1 hlásí, že má slabý signál, AirTag 2 nic takového při stejné vzdálenosti hlásit nebude, o čemž se můžete přesvědčit třeba i na dvojici screenshotů níže.
Fotogalerie #2
Realističtější scénář je však bezesporu hledání předmětu s AirTagem někde v interiéru mezi zdmi, předměty a tak podobně. A i v tomto případě AirTag 2 ukázal, že první generaci strká do kapsy. Žijeme zhruba ve stoletém domě s širokými cihlovými zdmi, se kterými si signál mnoha produktů leckdy úplně neví rady, což se logicky podepisuje i na dosahu místního hledání. Když jsem tedy zkoušel sledovat polohu AirTagů 1 a 2 mezi místnostmi rozdělenými stěnami, AirTag 1. generace měl problémy už ve chvíli, kdy jsem se do něj vzdálil na zhruba 8 metrů a dělila nás zeď. To AirTag 2. generace při naprosto stejném scénáři dokázal stále komunikovat, což se projevilo jednoduše tak, že iPhone neustále plynule zobrazoval vzdálenost od lokátoru. V interiéru tedy najdete AirTag 2 oproti první generaci rozhodně spolehlivěji.
Druhou zásadní novinkou, kterou přináší AirTag 2. generace uživatelům, je možnost jej místně najít i přes Apple Watch. Potřebujete k tomu sice některý z novějších modelů jablečných hodinek (konkrétně Series 9 a novější či Ultra 2 a novější), nicméně výsledek stojí za to. Hodinky vám totiž umožní najít skrze místní hledání AirTag 2 stejně spolehlivě, jako jste zvyklí u iPhonu. A vzhledem k tomu, že je má člověk na ruce neustále, je za mě osobně tato možnost i celkově komfortnější a intuitivnější.
Jediná věc, která mě v souvislosti s místním hledáním na Apple Watch tak trochu zarazila, byla jeho zprovoznění. Tak nějak bych totiž čekal, že jeho aktivaci Apple schová tam, kde jsme ji zvyklí hledat na iPhonu – tedy do aplikace Najít. V případě Apple Watch je sice Najít roztříštěno na vícero miniaplikací, ale to ve výsledku nic nemění, protože bych v takovém případě čekal, že místní hledání spustím přes aplikaci Najít předměty. Realita je ale překvapivě jiná, jelikož hledání se aktivuje skrze ikonku přidatelnou do ovládacího centra hodinek. Na konci dne si člověk uvědomí, že je toto řešení vlastně ještě pohodlnější než kdyby místní hledání spouštěl přes aplikaci, ale minimálně první hledání této funkce může docela zmást.
Fotogalerie #3
Jinak ale opravdu není co řešit. Vše funguje perfektně a zkrátka tak, jak jsme u Applu zvyklí. Dosah místního hledání skrze Apple Watch mi přijde víceméně stejný jako tomu je v případě iPhonu a líbí se mi, že ve stejném duchu se nese i animace, která vás celým procesem provádí. Člověk má totiž díky tomu hned pocit, že ví, jak s řešením pracovat.
Zvuk, který (ne)stojí za řeč
Poslední změnou, která může být z uživatelského hlediska zajímavá, je zesílení reproduktoru, který by měl díky tomu být lépe slyšet. A nejen to. Reproduktor je nejenže hlasitější, ale přijde mi, že zní i malinko jinak (je vyšší) a pro uši možná trochu pronikavěji. Takže ano, i zde se Apple zlepšil, avšak jedním dechem musím dodat, že žádné zázraky v tomto směru úplně nečekejte. Kdybych totiž neměl přímé srovnání a nemohl AirTag 2 srovnat se zvukem z AirTagu 1, asi bych „na první dobrou“ nepoznal, že je jeden či druhý AirTag hlasitější. Při přímém srovnání ale AirTag 2 vede a zejména díky pronikavějšímu tónu o sobě dokáže dát vědět líp. Hledání v ruchu tedy bude u novinky rozhodně lepší.
Fotogalerie #4
Resumé: Příjemný upgrade, který AirTagu sluší
Co tedy říci o Apple AirTagu 2 závěrem? Za mě osobně se jedná o opravdu sympatické vylepšení už tak skvělého lokátoru. Novinky, které Apple do AirTagu 2 nasadil, sice můžou vypadat na papíře docela chabě, ale v reálu jsou cítit a pokud často právě místní hledání či zvukovou signalizaci u AirTagů využíváte, pak bych dal ruku do ohně za to, že vás AirTag 2 potěší.
Určitě bych vám neřekl, ať okamžitě všechny vaše stávající AirTagy 1 vyházíte do popelnice a kompletně přejdete na AirTagy 2. Nicméně u předmětů denní potřeby, u kterých víte, že místní hledání využijete, si myslím, že se zvážit přechod na modernější verzi tohoto lokátoru vyplatí. A nás ostatní, kterým se upgrade nevyplatí, pak může těšit alespoň to, že dal aktualizací AirTagu Apple jasně najevo, že s tímto produktem do budoucna určitě počítá a chce nám jej čas od času nabídnout v aktualizované podobě, kdy za stále stejné peníze dostaneme zkrátka něco lepšího. Já osobně zůstanu u AirTagů 1. generace, ale až budu svou „sbírku“ rozšiřovat o další lokátory, po jiné než 2. generaci sahat určitě nebudu. Protože 790 Kč za tohoto drobečka, potažmo 2690 Kč v případě čtyřbalení, je vzhledem k využitelnosti cena opravdu přívětivá!