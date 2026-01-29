Máme Apple AirTag 2 v redakci! Zde je náš unboxing a první dojmy z něj

Přestože Apple představil AirTag 2. generace teprve v pondělí a v současnosti se k němu dá dostat jen opravdu stěží, jelikož prakticky všichni prodejci stále čekají na naskladnění, přičemž někteří hlásí první očekávané dodávky snad až v březnu. Mě však již jeden kousek na testy dorazil a to rovnou s černou FineWoven klíčenkou. A jelikož mám stále v poměrně živé paměti to, jak jsem před lety testoval AirTag 1. generace, na který od té doby nedám dopustit, jelikož mi už několikrát opravdu hodně pomohl, jsem velmi zvědavý na to, jak se mi pod kůži zapíše jeho nástupce. Pokud vás tedy zajímá, jaký AirTag 2. generace vlastně je, potažmo o něm přemýšlíte a potřebujete si ověřit, zda pro vás má jeho pořízení smysl, v následujících řádcích se vám pokusím alespoň zlehka odpovědět. Je tu totiž rozbalovačka spolu s prvními dojmy z této novinky.
Jak můžete vidět na fotkách, do rukou se mi dostal konkrétně AirTag v balení po 1ks spolu s černou FineWoven klíčenkou. Z hlediska balení se v obou případech jedná o staré známé řešení, na které jsme u Applu zvyklí už od první generace těchto produktů. Stejný je pak samozřejmě i obsah balení.
Co se týče designu, chromová i bílá strana jsou z hlediska odstínu zcela shodné s tím, na co jsme byli zvyklí doposud. Mírně se však změnily nápisy na chromové straně a v případě evropské verze AirTagu zde nově naleznete i symboly certifikací spolu se symbolem toho, že tento produkt nepatří do směsného odpadu. Ano, jedná se o detail a vím, že mnoho uživatelů skryje AirTag hned po vybalení někam do pouzdra a nápisy neřeší, ale mě osobně trošku tyto symboly navíc mrzí, protože kvůli nim už AirTag nepůsobí tak čistě, jak tomu bylo dřív. Nicméně je mi jasné, že se jedná ze strany Applu jen a pouze o snahu splnit nařízení EU nežli o jeho výmysl. Navíc, co si budeme povídat, chromová strana se stejně pravděpodobně opět rychle poškrábe, takže cokoliv na ní trochu zmizí.
Zprovoznění AirTagu je opět otázkou několika málo vteřin. Po vybalení vás tedy čeká jen vytažení jistícího papírku pod baterií a AirTag začne okamžitě fungovat, což poznáte tak, že vám velmi rychle naskočí na displeji vašeho iPhone párovací animace. Následné nastavení je pak samozřejmě shodné jako u první generace.
Apple se u nového AirTagu chlubí delším dosahem či lepším místním hledáním, což jsou ale věci, které potřebuji samozřejmě otestovat podstatě víc a proto si komplexní hodnocení schovám až do samotné recenze, která vyjde za pár dní. Co se ale nebojím říci už nyní, je to, že reproduktor oproti první generaci opravdu zesílil a když si tak AirTag „prozvoníte“ skrze zvukový signál spustitelný přes aplikaci Najít či místní hledání, je slyšet opravdu víc. Neřeknu vám sice, o kolik, protože jsem srovnání dělal jen tak, že jsem vedle sebe položil AirTag 1. a 2. generace a spustil na nich postupně zvuk, nicméně vězte, že rozdíl slyšitelný je a ne málo.
Příjemně fungující se i místní hledání přes Apple Watch, byť zde si neodpustím malý rýpanec do Applu. Moc totiž nechápu, proč tato funkce nejde na Apple Watch spustit přes aplikaci Najít předměty coby odnož Najít z iOS, ale musíte tak učinit přes ovládací centrum hodinek, do kterého si je třeba přidat nové tlačítko právě pro spuštění místního hledání. Není to sice nic složitého, na druhou stranu to ale ani nepovažuji za intuitivní řešení, které bych od Applu čekal.
Jakmile se však člověk touto věcí prokouše (nebo se s ní seznámí), pak bude s funkčností místního hledání spokojený. Nemůžu sice zatím úplně zhodnotit dosah a tak podobně, ale v domě s poměrně tlustými cihlovými zdmi jsem byl schopen i přes zeď zachytit AirTag 2 i na 5 a více metrů. Myslím si tedy, že se jedná o pěknou, užitečnou vychytávku.
Co tedy po pár desítkách minut hraní si s AirTagem 2 říci? Že to v žádném případě není revoluční produkt, který by vás měl přimět zahodit vaše stávající AirTagy a kompletně přejít na novou generaci. Jedná se ale o příjemnou evoluci, kterou člověk u produktu, který si svou premiéru odbyl už v roce 2021, tak nějak očekává. Na druhou stranu, kdybychom se tu dočkali třeba podpory bezdrátového nabíjení na magnetickém puku pro Apple Watch či podobných vychytávek, chutnala by tato evoluce víc. A to říkám jako někdo, kdo má v paměti, jak hořkosladce chutnal před lety příchod AirTagu 1. generace kvůli absenci pár základních softwarových vychytávek, které následně Apple ladil za pochodu. No, jsem upřímně zvědav, co mi přinesou další dny s AirTagem 2.