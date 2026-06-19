Chystá se největší revoluce v řadě Ultra. Apple Watch Ultra 4 nabídnou nový design a brutální senzory

Letošní podzim bude pro technologické nadšence mimořádně nabitý. Apple totiž chystá masivní ofenzívu a plánuje uvést na trh více než patnáct zbrusu nových produktů. Mezi těmi nejočekávanějšími bezpochyby jsou Apple Watch Ultra 4. Vrcholný model jablečných hodinek se od svého zrodu v podstatě nedočkal žádného radikálního vizuálního ani hardwarového skoku, což se ale s příchodem čtvrté generace velmi výrazně změní. Informace z dodavatelských řetězců naznačují, že se schyluje k dosud největšímu upgradu v historii této modelové řady.
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Senzorová revoluce a delší výdrž
Zásadní inovace se odehraje přímo pod kapotou. Apple podle všeho plánuje zdvojnásobit počet snímacích komponentů, což povede k masivnímu vylepšení všech zdravotních a fitness funkcí. Více fyzických senzorů navíc umožní hodinkám snížit závislost na pouhém softwarovém dopočítávání algoritmických dat. Výsledkem budou nejen mnohem přesnější tělesné analýzy, ale také nečekaný nárůst výkonu a úspora energie. Ruku v ruce s novým úspornějším procesorem řady S by tak měla výrazně poskočit celková výdrž na jedno nabití. Ve hře je dokonce i varianta, že Apple díky efektivnějším technologiím samotný akumulátor o něco zmenší, aby uvnitř šasi uvolnil prostor pro další hardware, přičemž skvělá výdrž zůstane plně zachována.
Kompletní redesign a měření tlaku
Čtvrtá generace má poprvé přinést plnohodnotný nový design. Původní plány sice počítaly s nasazením microLED displeje, od kterého společnost nakonec upustila, přesto se zákazníci dočkají kompletně přepracovaného vzhledu. Hodinky se tak vizuálně jasně odliší od svých předchůdců. Velkým tématem bude opět zdraví. Apple totiž připravuje pokročilé monitorování vysokého krevního tlaku. Tato nová funkce je v současnosti podrobně zkoumána americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a měla by posunout stávající upozornění na hypertenzi na zcela novou úroveň. Naopak revoluční neinvazivní měření cukru v krvi se v letošních modelech ještě neobjeví.
Tradiční zářijové odhalení
Nové zdravotní funkce i samotné hodinky Apple Watch Ultra 4 se světu oficiálně představí na tradiční zářijové konferenci, kde jim bude dělat společnost nová řada iPhonů a klasické Apple Watch Series 12. Do té doby sice uvidíme ještě celou řadu nejrůznějších úniků, ale už teď je jasné, že Apple cílí přesně na ta místa, která uživatele zajímají nejvíce: design, zdraví a výdrž baterie.