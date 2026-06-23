Miliony uživatelů iPhonů mohou získat od Applu odškodnění. Za iCloud mu hrozí žaloba za miliardy liber

Apple čelí ve Velké Británii jedné z největších spotřebitelských žalob posledních let. Spotřebitelská organizace Which? získala povolení pokračovat v kolektivním řízení, ve kterém tvrdí, že Apple zneužil své dominantní postavení a prakticky donutil miliony uživatelů iPhonů a iPadů využívat službu iCloud. Pokud bude žaloba úspěšná, mohou zákazníci získat finanční kompenzaci, která se odhaduje na přibližně 77 liber na osobu.
Podle organizace Which? není hlavním problémem samotná existence služby iCloud, ale způsob, jakým je integrována do systému iOS. Apple údajně uživatelům nenabízí skutečnou možnost využívat alternativní cloudová úložiště pro kompletní zálohu zařízení a zároveň je dostatečně neinformuje o jiných možnostech. Ve výsledku tak podle žaloby vzniká situace, kdy miliony lidí po zaplnění bezplatných 5 GB úložiště jednoduše přejdou na placený tarif iCloud, protože jiné řešení není stejně pohodlné nebo dokonce vůbec možné. Velkou novinkou je, že britský soud nyní udělil takzvaný Collective Proceedings Order (CPO), tedy povolení pokračovat v kolektivním řízení. To znamená, že případ se posouvá do další fáze a Apple bude muset předložit svou obhajobu. Jde o významný milník, protože bez tohoto souhlasu by žaloba nemohla pokračovat.
Kdo může získat odškodnění?
Podle aktuálních podmínek se žaloba týká všech lidí, kteří:
- využívali iCloud kdykoliv mezi 8. listopadem 2018 a 8. červnem 2026,
- a současně žili ve Velké Británii dne 8. června 2026.
Tito uživatelé budou do žaloby zařazeni automaticky, pokud se sami nerozhodnou z řízení vystoupit.
Lidé, kteří v uvedeném období iCloud používali, ale v rozhodný den ve Velké Británii nebydleli, se mohou naopak do žaloby dobrovolně přihlásit. Denník Which? argumentuje tím, že Apple využívá své dominantní postavení na trhu chytrých telefonů a tabletů k tomu, aby uživatele dlouhodobě udržel ve vlastním ekosystému. Veškeré fotografie, zprávy, poznámky nebo zálohy zařízení jsou úzce propojeny s iCloudem a některá data podle organizace ani není možné kompletně ukládat do cloudových služeb třetích stran. Spotřebitelská organizace tvrdí, že právě tato závislost umožňuje Applu účtovat vyšší ceny, než jaké by musel nabízet na skutečně konkurenčním trhu.
Kolik peněz mohou zákazníci získat?
Odborníci spolupracující s organizací Which? odhadují, že průměrná kompenzace by mohla dosáhnout přibližně 77 liber na jednoho uživatele. Celková hodnota žaloby se tak může vyšplhat na několik miliard liber, protože se týká zhruba 40 milionů uživatelů iPhonů a iPadů ve Velké Británii. Přesná výše případného odškodnění bude záviset na výsledku soudního řízení a způsobu rozdělení případně přiznané částky. Apple na celou situaci reagoval jednoznačně. Společnost uvedla, že nesouhlasí s tvrzením, že by její praktiky byly protisoutěžní, a oznámila, že se bude proti žalobě důrazně bránit. Firma dlouhodobě argumentuje tím, že hluboká integrace iCloudu do systému iOS přináší vyšší úroveň zabezpečení, ochrany soukromí i komfortu pro uživatele.
Může mít případ dopad i mimo Británii?
Přestože se aktuální žaloba týká pouze Spojeného království, může její výsledek ovlivnit celý technologický trh. Regulátoři po celém světě totiž stále častěji zkoumají, zda velké technologické společnosti nezneužívají uzavřené ekosystémy k omezení konkurence. Pokud by Which? uspěla, mohlo by to vytvořit precedent pro podobné žaloby v dalších zemích a zároveň zvýšit tlak na Apple, aby uživatelům umožnil větší svobodu při výběru cloudových služeb. Nejde jen o možnou kompenzaci desítek liber pro jednotlivé zákazníky. Ve hře je otázka, zda mohou technologičtí giganti díky své velikosti a propojení hardwaru se softwarem fakticky uzavírat uživatele do vlastních služeb a omezovat konkurenci. Výsledek tohoto sporu tak může ovlivnit nejen budoucnost iCloudu, ale i fungování dalších digitálních služeb, které jsou pevně propojené s ekosystémy velkých technologických společností.