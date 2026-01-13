Apple znovu vyhrál u soudu. Žaloba, která mohla ohrozit Apple Watch, definitivně padla

Apple dosáhl dalšího významného úspěchu ve vleklém právním sporu se společností AliveCor, která se specializuje na monitorování srdečního rytmu. Federální odvolací soud v USA potvrdil dřívější verdikt z roku 2024 a rozhodl, že změny provedené Applem v systému Apple Watch představovaly legitimní vylepšení produktu, nikoli protisoutěžní jednání. Odvolací soud se ztotožnil s rozhodnutím nižší instance, která zamítla antimonopolní žalobu AliveCoru. Ten tvrdil, že Apple porušil hospodářskou soutěž, když v systému watchOS 5 nahradil algoritmus HRPO vlastním řešením HRNN. Podle AliveCoru tato změna způsobila, že jeho příslušenství KardiaBand přestalo spolehlivě detekovat nepravidelnosti srdečního rytmu, což mělo údajně sloužit k „potlačení konkurence“.
Soud však argumentaci AliveCoru odmítl. Uvedl, že Apple není povinen sdílet svá data ani přizpůsobovat technická rozhodnutí potřebám konkurenčních firem. Podle soudu by vyhovění požadavku na obnovení starého algoritmu znamenalo nepřijatelný zásah do každodenního vývoje produktů Applu. Zároveň bylo zdůrazněno, že vývojáři mají k dispozici stejné rozhraní Tachogram API, jaké Apple využívá pro vlastní funkci upozornění na nepravidelný srdeční rytmus.
Soud rovněž připomněl, že antimonopolní právo obecně neukládá firmám povinnost spolupracovat se svými konkurenty, a že takový požadavek by mohl brzdit inovace. Jde tak už o druhé velké vítězství Applu nad AliveCorem během posledního roku. Na jaře totiž jiný soud zneplatnil tři patenty AliveCoru, které mohly vést až k zákazu dovozu Apple Watch do USA. AliveCor již dříve uvedl, že je rozhodnutími soudů zklamán a zvažuje další právní kroky.