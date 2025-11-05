Apple Watch dostaly v tichosti v Česku zásadní vylepšení, které určitě oceníte!

Pamatuji si, jako by to bylo včera, když Apple v září 2021 odhalil na Keynote nové Apple Watch Series 7, u kterých jako jednu z hlavních novinek nasadil klasickou virtuální klávesnici, aby mohli uživatelé přes hodinky bez problému odpovídat například na příchozí zprávy psaním. Když mi však tyto hodinky tehdy dorazily na recenzi, mé nadšení opadlo ihned poté, co jsem zjistil, že se na Česko opět nemyslelo a podpora české klávesnice (tedy QWERTZ) tu chybí. I nadále tak bylo třeba spoléhat se jen na diktování, potažmo hlasové zprávy. To se ale letos konečně změnilo, byť v naprosté tichosti.
Nedávno vydaný watchOS 26 totiž na Apple Watch podporu QWERTZ klávesnice dodal a to se vší parádou. Klávesnice si totiž perfektně rozumí s češtinou, jelikož vám je schopna opravovat slova (lépe řečeno doplňovat interpunkci), potažmo nabízet slova na základě toho, co jste zrovna rozepsali. Klávesnice navíc samozřejmě funguje všude, kde je třeba a kde dává smysl. Vyskočí na vás tedy třeba ve WhatsApp, Messengeru a samozřejmostí jsou i nativní zprávy.
Fotogalerie
Jasně, velikost displeje Apple Watch (a to i těch novějších s větší úhlopříčkou) hodinky nepředurčuje k tomu, že na nich budete psát nějaké dlouhé elaboráty. Je ale pravda, že pokud například nemáte telefon po ruce, je tato možnost velmi vítaná. A pokud využíváte LTE připojení, pak se jedná o naprostý gamechanger, protože vám otevírá u Apple Watch zcela novou možnost komunikace s okolím ve chvílích, kdy jste bez telefonu. Právě s ohledem na skutečnost, o jak zásadní novinku pro české uživatele se jedná, je docela překvapivé, že o ní Apple nenapsal v poznámkách k updatu ani čárku.
Co se týče kompatibility, klávesnice je k dispozici na Apple Watch Series 7 a novějších s tím, že je samozřejmě třeba mít v telefonu nastavenou českou klávesnici, klidně vedle několika dalších. Pokud vám tedy tato funkce stejně jako mě doposud chyběla, vězte, že je konečně k dispozici a my si jí tak můžeme vychutnat naplno.
