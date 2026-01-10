Toto je jasný důkaz toho, že se výdrž Apple Watch 11 oproti předešlým generacím opravdu zlepšila

Jednou (a vlastně i jedinou zajímavější) z novinek na podzim představených Apple Watch Series 11 je navýšení výdrže jejich baterie oproti předešlým generacím. To na papíře znamená, že se s nimi dostanete až na 24 hodin použití oproti dřívějším 18 hodinám, potažmo až na 38 hodin použití při zašlém režimu nízké spotřeby oproti 36 hodinám v témže režimu. Je sice pravda, že Apple mírně pozměnil metriku měření výdrže, díky čemuž vypadá výdrž Series 11 na papíře možná trochu lépe než tomu je v reálu, každodenní využívání těchto hodinek mě však přesvědčilo o tom, že si kalifornský gigant lepší výdrž rozhodně nevycucal z prstu.
Sám sebe se nebojím označit za naprosto běžného uživatele Apple Watch. Hodinky totiž využívám primárně pro příjem notifikací z iPhonu, občasné ovládání multimédií či odpovídání na zprávy, nějaké to kratší změření aktivity, potažmo sledování ušlé vzdálenosti, spálených kalorií a tak podobně. Zkrátka a dobře, poměrně elementární využití, které však alespoň podle toho, co se tak bavím s lidmi v mém okolí, odpovídá standardu.
Právě při tomto stylu použití jsem byl zvyklý na to, že mi hodinky zpravidla vydržely den a půl a to bez měření spánku (protože s hodinkami prostě nerad spím). Tedy, až do Series 11. U těch se mi totiž pravidelně stává, že s nimi zvládnu v pohodě dva dny výše popsaného „provozu“, což je za mě rozhodně super. A co je možná ještě víc super, večer nedojíždím takříkajíc „na dřeň“ ve formě posledních jednotek procent, ale pohybuji se zpravidla nad hranicí 10 % baterie, což za mě není vůbec špatné a hlavně je to něco, na co jsem se u starších Apple Watch prostě nedostal.
Jasně, můžeme se bavit o tom, že ani dvoudenní výdrž při střídmém využívání není žádný zázrak oproti konkurenci, ale za mě osobně se jedná o fajn vylepšení, které člověku leckdy skutečně dokáže vytrhnout trn z paty. Protože když třeba jedete někam přes noc a nechce se vám s sebou zbytečně tahat nabíjecí kabel, konečně máte jistotu, že vám hodinky ty dva dny v pohodě zvládnou, nebudete-li je přehnaně vytěžovat. A kdo ví, třeba se jedná o první krok k zásadnějšímu prodloužení výdrže baterie u budoucích modelů.