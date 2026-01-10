Zavřít reklamu

Toto je jasný důkaz toho, že se výdrž Apple Watch 11 oproti předešlým generacím opravdu zlepšila

Jiří Filip
Jednou (a vlastně i jedinou zajímavější) z novinek na podzim představených Apple Watch Series 11 je navýšení výdrže jejich baterie oproti předešlým generacím. To na papíře znamená, že se s nimi dostanete až na 24 hodin použití oproti dřívějším 18 hodinám, potažmo až na 38 hodin použití při zašlém režimu nízké spotřeby oproti 36 hodinám v témže režimu. Je sice pravda, že Apple mírně pozměnil metriku měření výdrže, díky čemuž vypadá výdrž Series 11 na papíře možná trochu lépe než tomu je v reálu, každodenní využívání těchto hodinek mě však přesvědčilo o tom, že si kalifornský gigant lepší výdrž rozhodně nevycucal z prstu. 

Sám sebe se nebojím označit za naprosto běžného uživatele Apple Watch. Hodinky totiž využívám primárně pro příjem notifikací z iPhonu, občasné ovládání multimédií či odpovídání na zprávy, nějaké to kratší změření aktivity, potažmo sledování ušlé vzdálenosti, spálených kalorií a tak podobně. Zkrátka a dobře, poměrně elementární využití, které však alespoň podle toho, co se tak bavím s lidmi v mém okolí, odpovídá standardu. 

Apple Watch Series 11 LsA21 Apple-Watch-Series-11-LsA21
Apple Watch Series 11 LsA22 Apple-Watch-Series-11-LsA22
Apple Watch Series 11 LsA23 Apple-Watch-Series-11-LsA23
Apple Watch Series 11 LsA24 Apple-Watch-Series-11-LsA24
Apple Watch Series 11 LsA25 Apple-Watch-Series-11-LsA25
Apple Watch Series 11 LsA26 Apple-Watch-Series-11-LsA26
Apple Watch Series 11 LsA27 Apple-Watch-Series-11-LsA27
Apple Watch Series 11 LsA28 Apple-Watch-Series-11-LsA28
Apple Watch Series 11 LsA29 Apple-Watch-Series-11-LsA29
Apple Watch Series 11 LsA30 Apple-Watch-Series-11-LsA30
Apple Watch Series 11 LsA31 Apple-Watch-Series-11-LsA31
Apple Watch Series 11 LsA32 Apple-Watch-Series-11-LsA32
Apple Watch Series 11 LsA33 Apple-Watch-Series-11-LsA33
Apple Watch Series 11 LsA39 Apple-Watch-Series-11-LsA39
Apple Watch Series 11 LsA40 Apple-Watch-Series-11-LsA40
Apple Watch Series 11 LsA41 Apple-Watch-Series-11-LsA41
Apple Watch Series 11 LsA42 Apple-Watch-Series-11-LsA42
Apple Watch 11 1 Apple Watch 11 1
Apple Watch 11 2 Apple Watch 11 2
Apple Watch 11 3 Apple Watch 11 3
Apple Watch 11 4 Apple Watch 11 4
Apple Watch 11 5 Apple Watch 11 5
Apple Watch 11 6 Apple Watch 11 6
Apple Watch 11 7 Apple Watch 11 7
Apple Watch 11 9 Apple Watch 11 9
Apple Watch 11 8 Apple Watch 11 8
Apple Watch 11 10 Apple Watch 11 10
Apple Watch 11 11 Apple Watch 11 11
Apple Watch 11 12 Apple Watch 11 12
Apple Watch 11 13 Apple Watch 11 13
Apple Watch 11 14 Apple Watch 11 14
Apple Watch 11 15 Apple Watch 11 15
Právě při tomto stylu použití jsem byl zvyklý na to, že mi hodinky zpravidla vydržely den a půl a to bez měření spánku (protože s hodinkami prostě nerad spím). Tedy, až do Series 11. U těch se mi totiž pravidelně stává, že s nimi zvládnu v pohodě dva dny výše popsaného „provozu“, což je za mě rozhodně super. A co je možná ještě víc super, večer nedojíždím takříkajíc „na dřeň“ ve formě posledních jednotek procent, ale pohybuji se zpravidla nad hranicí 10 % baterie, což za mě není vůbec špatné a hlavně je to něco, na co jsem se u starších Apple Watch prostě nedostal. 

Jasně, můžeme se bavit o tom, že ani dvoudenní výdrž při střídmém využívání není žádný zázrak oproti konkurenci, ale za mě osobně se jedná o fajn vylepšení, které člověku leckdy skutečně dokáže vytrhnout trn z paty. Protože když třeba jedete někam přes noc a nechce se vám s sebou zbytečně tahat nabíjecí kabel, konečně máte jistotu, že vám hodinky ty dva dny v pohodě zvládnou, nebudete-li je přehnaně vytěžovat. A kdo ví, třeba se jedná o první krok k zásadnějšímu prodloužení výdrže baterie u budoucích modelů. 

Apple Watch 11 lze zakoupit například zde

