Apple odhalil zajímavá data z Apple Watch! Tohle je den, kdy lidé nejčastěji vzdávají novoroční předsevzetí

Apple zveřejnil zajímavá data z rozsáhlé Apple Heart and Movement Study, která sleduje, jak Apple Watch podporují uživatele v dodržování novoročních předsevzetí v oblasti pohybu a zdraví.
Den, kdy se vzdáte předsevzetí
Studie se zúčastnilo přibližně 100 000 uživatelů Apple Watch během posledních čtyř let. Z dat vyplývá, že lidé, kteří používají Apple Watch, mají mnohem větší šanci překonat kritický bod v lednu známý jako „Quitter’s Day“ – tedy druhý pátek v lednu, kdy většina lidí své předsevzetí vzdává. Ten letos připadá na 9. ledna.
Apple uvádí, že i když během listopadu a prosince dojde k poklesu pohybových aktivit, v lednu nastává prudký nárůst denní doby cvičení u uživatelů Apple Watch. Více než 60 % z nich zvýší svůj denní průměr o více než 10 % oproti prosinci.
Z těch, kteří zaznamenali nárůst aktivity, si 80 % udrželo zvýšenou úroveň i po Quitter’s Day, a z této skupiny 90 % pokračovalo v aktivním režimu i v únoru a březnu. Tato čísla dokazují, že motivace a nástroje v Apple Watch skutečně pomáhají lidem vytrvat.
Apple také oznámil novinky v rámci Apple Fitness+, které přibudou tento měsíc. Jde o nové vícetýdenní programy, jejichž cílem je podpořit konzistenci a rozvíjet zdravé návyky. Služba Fitness+ se navíc nedávno rozšířila do více než dvou desítek dalších zemí, ale Česko stále chybí.
Další motivace je tu
Pro uživatele Apple Watch se v lednu koná výzva „Ring in the New Year“, při níž je možné získat ocenění za uzavření všech tří Aktivních kroužků po sedm po sobě jdoucích dní. A uživatelé Stravy se mohou zapojit do výzvy „Quit Quitting“ přímo v aplikaci. Zdá se, že kombinace nositelné technologie a chytré motivace může být klíčem k úspěšnému startu do nového roku – a nejen ke krátkodobé změně.