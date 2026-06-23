LEGO Godzilla je na cestě. Legendární monstrum má dostat obří sběratelský set

Fanoušci LEGO stavebnic a ikonických filmových monster se možná mají na co těšit. Na internet totiž unikly nové informace o dlouho očekávaném setu LEGO Ideas Godzilla, o kterém se mezi fanoušky šušká už delší dobu. A pokud se aktuální úniky potvrdí, půjde o jeden z největších a nejambicióznějších modelů, které kdy v rámci řady LEGO Ideas vznikly.
Podle dostupných informací by měl set dorazit pod označením 21375 a nabídnout úctyhodných 5360 dílků. To je číslo, které jej okamžitě řadí mezi největší LEGO Ideas stavebnice vůbec. Z uniklého obrázku je navíc patrné, že by výsledný model měl zachycovat samotnou Godzillu v její klasické podobě s charakteristickými hřbetními pláty a mohutnou postavou, kterou fanoušci znají z filmového plátna už více než sedm desetiletí.
Jedna z největších LEGO Ideas stavebnic vůbec?
Pokud se počet dílků skutečně potvrdí, bude Godzilla výrazně větší než většina dosavadních modelů z řady Ideas. LEGO tak zřejmě cílí především na dospělé sběratele a fanoušky filmové historie, kteří si rádi vystaví něco opravdu nepřehlédnutelného.
Zajímavě působí i informace o plánovaném bonusovém dárku k nákupu. Součástí uvedení setu má být speciální GWP balíček obsahující stopu Godzilly a potištěný dílek s motivem Mothry. Právě Mothra patří mezi nejznámější kaiju monstra z univerza společnosti Toho a dlouhodobě je s Godzillou úzce spojována.
Podle úniků by měl být set uveden do prodeje 27. listopadu 2026, což by z něj mohlo udělat jeden z nejatraktivnějších LEGO vánočních dárků příštího roku. Není přitom vyloučeno, že LEGO bude chtít využít pokračující popularity monsterverza a stále rostoucí obliby japonských kaiju filmů po celém světě.
LEGO zatím mlčí
Stejně jako u všech podobných úniků je ale potřeba brát zveřejněné informace s určitou rezervou. LEGO zatím set oficiálně nepředstavilo a nepotvrdilo ani jeho existenci. Údaje o počtu dílků, termínu vydání či bonusovém dárku tak mohou být ještě upraveny.
Pokud se však informace ukážou jako pravdivé, čeká fanoušky stavebnic velmi zajímavý kousek. Godzilla totiž patří mezi nejznámější filmová monstra všech dob a není pochyb o tom, že by si podobná stavebnice našla cestu nejen k LEGO sběratelům, ale i k milovníkům filmové historie. A právě spojení těchto dvou světů bývá v posledních letech receptem na úspěch.