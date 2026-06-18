LEGO vytáhlo další nostalgickou pecku. Tentokrát potěší všechny, kteří vyrůstali v době arkádových heren

Pokud patříte mezi ty, kteří si ještě pamatují dobu arkádových automatů, cinkání mincí a nekonečné honby za co nejvyšším skóre, pak pro vás má LEGO jednu velmi zajímavou novinku. Do své prémiové řady Icons totiž zařadilo stavebnici Arkádový pinball, která vzdává hold jedné z nejikoničtějších herních zábav minulých desetiletí. A co je možná nejlepší, nejde jen o model na vystavení. Tento pinball totiž skutečně funguje.
LEGO Icons Arkádový pinball přináší přesně tu dávku nostalgie, kterou od podobných stavebnic očekáváte. Na první pohled zaujme autentickým vzhledem klasického pinballového automatu, který by klidně mohl stát někde v herně osmdesátých nebo devadesátých let. Jakmile se však pustíte do stavění, rychle zjistíte, že nejde jen o hezkou dekoraci.
Stavebnice obsahuje celkem 2 274 dílků, ze kterých vznikne plně funkční pinballový stůl vybavený pružinovým odpalovačem míčku, dvojicí pák, otočnými nárazníky i propracovanou rampou s mostem. Výsledkem je model, který si nejen vystavíte na polici, ale můžete si s ním skutečně zahrát.
LEGO si navíc pohrálo i s herními prvky. Během hry můžete například zasáhnout asteroid, který spojí astronauta s malým astronautem plujícím vesmírem. Nechybí ani ukazatel postupu, který lze po dokončení hry jednoduše resetovat a začít znovu. Součástí balení je kromě samotného automatu také minifigurka astronauta, minifigurka malého astronauta a náhradní míček.
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Právě kombinace funkčnosti a sběratelského charakteru dělá z této novinky něco výjimečného. Zatímco řada LEGO modelů pro dospělé míří primárně na vystavení, tady si můžete výsledný model skutečně užít i po dokončení stavby. A upřímně, přesně takové stavebnice bývají mezi fanoušky LEGO často nejoblíbenější.
Po složení navíc získáte velmi působivý dekorativní kousek. Model měří přes 24 centimetrů na výšku, 38 centimetrů na délku a 28 centimetrů na šířku, takže na stole nebo polici rozhodně nezapadne. Naopak se dá očekávat, že bude okamžitě přitahovat pozornost každé návštěvy.
LEGO Icons Arkádový pinball je za mě osobně typem stavebnice, který dokáže oslovit nejen fanoušky kostek, ale také všechny milovníky retro her a nostalgických technologických kousků. Pokud jste někdy trávili hodiny u blikajících automatů nebo jen hledáte originální model, který bude na pracovním stole vypadat jinak než běžné stavebnice, tahle novinka rozhodně stojí za pozornost. Jen ta cena by mohla být nižší. LEGO si totiž za tuto parádu účtuje 5149 Kč s tím, že do prodeje vstoupí 4. července.