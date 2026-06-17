Apple bez varování aktualizoval miliony AirPods. Zkontrolujte si, zda novou verzi máte v uších i vy

Apple pokračuje v pravidelném vylepšování svých bezdrátových sluchátek a tentokrát se dostalo na AirPods Pro. Společnost totiž vydala nový firmware s označením 8B41, který je určen pro AirPods Pro 2 i novější AirPods Pro 3. Současně dorazila také aktualizace pro Beats Studio Buds. Stejně jako v minulosti Apple nevydal podrobný seznam změn. Oficiální informace pouze uvádějí opravy chyb a další zlepšení stability či výkonu. Pokud jste tedy čekali nové funkce nebo zásadní novinky, tentokrát budete nejspíš zklamáni.
Firmware 8B41 nahrazuje předchozí verzi 8B40 u AirPods Pro 3 a verzi 8B39 u AirPods Pro 2. Apple současně vydal také firmware 1B211 pro Beats Studio Buds. :contentReference[oaicite:2]{index=2} Zajímavé je načasování celé aktualizace. Jen několik dní předtím Apple uvolnil beta firmware určený testerům iOS 27, který přinášel podporu některých nových funkcí připravovaných systémů. Aktuální veřejná verze 8B41 tak pravděpodobně slouží hlavně k dolaďování stability a opravám problémů objevených během posledních týdnů.
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Jak aktualizaci nainstalovat?
Pokud hledáte tlačítko pro ruční aktualizaci, budete hledat marně. Apple stále distribuuje firmware pro AirPods automaticky na pozadí. Nejlepší šanci na instalaci máte tehdy, když jsou AirPods připojené k iPhonu, iPadu nebo Macu přes Bluetooth, zařízení je připojené k Wi-Fi a samotná sluchátka leží v nabíjecím pouzdře připojeném k napájení. Poté stačí zavřít víko pouzdra a přibližně 30 minut počkat. Aktuální verzi firmwaru si můžete zkontrolovat v Nastavení → Bluetooth → AirPods → Informace. Na Macu ji najdete v Nastavení systému v sekci Bluetooth.
Apple připravuje AirPods na iOS 27
Ačkoliv firmware 8B41 pravděpodobně nepřináší žádné viditelné novinky, přichází v době, kdy Apple intenzivně pracuje na podzimním vydání iOS 27. Právě AirPods mají být jedním z produktů, které budou s novou generací systémů propojeny více než kdy dříve. Apple už letos oznámil další rozvoj funkcí souvisejících s Apple Intelligence, živými překlady, pokročilejší komunikací nebo kvalitnějším záznamem zvuku. Je proto pravděpodobné, že současné aktualizace mají za úkol připravit sluchátka na další rozšiřování těchto možností.