Zastiňuje celou konkurenci. Apple v nové reklamě s fotbalovou megastar ukázal nejlepší věc AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 patří mezi produkty, u kterých Apple nešetří sebevědomím. O jejich aktivním potlačení hluku totiž tvrdí, že jde o nejlepší ANC mezi špuntovými sluchátky na světě. A právě tuto schopnost nyní firma staví do popředí v nové reklamě, která dorazila velmi příhodně s rozjezdem mistrovství světa ve fotbale. Hlavní tváří spotu je brazilský fotbalista Vinícius Júnior, hvězda Realu Madrid a brazilské reprezentace. V reklamě prochází ulicemi a tančí do rytmu hudby, kterou slyší jen on sám. Okolní ruch města se přitom díky AirPods Pro 3 ztrácí v pozadí, což má jednoduše ukázat hlavní poselství celé kampaně. Nasadíte sluchátka a svět kolem vás se na chvíli vypne.
Apple si věří opravdu hodně
Apple u AirPods Pro 3 tvrdí, že jejich aktivní potlačení hluku dokáže odfiltrovat až dvakrát více okolního hluku než AirPods Pro 2 a až čtyřikrát více než původní AirPods Pro. Právě ANC je tak jedním z hlavních argumentů, kterými se novinka snaží oslovit majitele starších generací. A upřímně řečeno, i na základě mých osobních zkušeností musím uznat, že je ANC opravdu mezigeneračně výrazně lepší a patří obecně mezi to nejlepší u této generace AirPods. Dokonce se nebojím říci, že je dost možná nejlepší v rámci true-wireless špuntových sluchátek.
Firma navíc své tvrzení o „nejlepším potlačení hluku na světě“ opírá o testování podle standardu IEC 60268-24, ve kterém AirPods Pro 3 porovnávala s nejprodávanějšími komerčně dostupnými bezdrátovými špuntovými sluchátky. Jinými slovy, Apple se nesnaží prezentovat ANC jen jako subjektivní pocit, ale jako jednu z hlavních technických předností nové generace. Reklama s Viníciusem Júniorem do toho zapadá velmi dobře. Fotbalista, hudba, město, pohyb a atmosféra kolem mistrovství světa vytvářejí přesně ten typ kampaně, ve které se Apple dlouhodobě cítí jako doma. Neřeší parametry do posledního detailu, ale ukazuje jeden konkrétní zážitek, který si uživatel dokáže okamžitě představit.
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AirPods Pro 3 už dávno nejsou jen sluchátka
Potlačení hluku je však jen jednou částí příběhu. AirPods Pro 3 zároveň nabízejí prostorový zvuk, funkce pro ochranu sluchu, režim naslouchátka, živý překlad a také měření srdečního tepu. Apple tak ze sluchátek postupně dělá zařízení, které už dávno neslouží jen k poslechu hudby nebo podcastů.
Právě to je na současných AirPodech nejzajímavější. Zatímco konkurence často bojuje hlavně cenou, kodeky nebo výdrží, Apple se snaží AirPods stále více zapojovat do celého ekosystému. Sluchátka tak fungují nejen s iPhonem, ale také s Apple Watch, Macem, iPadem a nově i s dalšími funkcemi Apple Intelligence a Siri AI, které mohou jejich význam v příštích letech ještě posunout.
Nová reklama je proto sice na první pohled jen dalším stylovým spotem Applu, ve skutečnosti ale dobře ukazuje, kam firma s AirPods míří. Nechce prodávat jen malá bílá sluchátka do uší. Chce prodávat pocit, že si můžete kdykoliv vytvořit vlastní prostor, odfiltrovat okolní svět a zůstat přitom napojení na všechno důležité.