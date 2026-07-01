Další únik potvrzuje novou barvu iPhone 18 Pro

Spekulace kolem barev letošních iPhonů 18 Pro nabírají na síle. Poté, co se v minulých týdnech na internetu objevily fotografie maket a údajných částí konstrukce, unikl nyní další dílek skládačky. Známý leaker Ice Universe zveřejnil fotografii údajného šuplíku na SIM kartu, který má být určen právě pro iPhone 18 Pro. Zajímavé je především jeho zbarvení, které znovu odpovídá dříve zmiňované tmavě třešňové variantě.
Fotogalerie
Dark Cherry se objevuje stále častěji
Nejde přitom o první podobný únik. Už dříve se objevily informace, že Apple pro letošní generaci Pro modelů připravuje novou prémiovou barvu označovanou jako Dark Cherry. Ta má připomínat velmi tmavou třešňovou nebo vínovou s jemným nádechem do fialova. Právě stejný odstín nyní podle všeho nese i uniklý šuplík na SIM kartu, což naznačuje, že by mohlo jít o skutečný komponent připravovaného telefonu.
Podle dosavadních informací by měla tmavá třešňová doplnit nabídku barev Light Blue, Dark Gray a Silver. Pokud se tyto spekulace potvrdí, nahradí Dark Cherry loňskou výraznou oranžovou variantu, která se mezi zákazníky setkala s poměrně pozitivním přijetím.
Jde zatím jen o drobný komponent
Samotný únik samozřejmě definitivně nic nepotvrzuje. Fotografie zachycuje pouze malý konstrukční díl a nelze stoprocentně ověřit, že skutečně pochází z iPhonu 18 Pro. Na druhou stranu je zajímavé, že stejný odstín se v různých únicích objevuje už několik měsíců a informace na sebe poměrně dobře navazují.
Pokud Apple skutečně vsadí na Dark Cherry, půjde pravděpodobně o hlavní marketingovou barvu letošní řady iPhone 18 Pro. Definitivní odpověď ale dostaneme až v září, kdy Apple nové telefony tradičně představí.