iPhone Air 2 kompletně odhalen únikem CAD nákresů. Takto bude další ultratenký Apple telefon vypadat

Poslední hodiny jsou na úniky okolo chystaných modelů iPhone opravdu plodné a jak se zdá, ani zdaleka nekončí. Spolu se spoustou uniklých fotek a dalších materiálů k iPhone 18 Pro se totiž objevilo i CAD schéma iPhone Air 2, které dokonale odhaluje, co má Apple s tímto modelem buď letos na podzim, nebo příští rok na jaře v plánu. A jak se zdá, je na co se těšit, což můžete ostatně posoudit sami pohledem níže.
Jak můžete sami vidět, iPhone Air 2. generace by měl být dost podobný iPhonu Air 1. generace, avšak s jednou zásadní změnou. Tou je konkrétně přidání druhého zadního foťáku do vystouplého fotomodulu, díky čemuž se tak fotografické schopnosti tohoto modelu zásadním způsobem zlepší. Vedle širokoúhlého objektivu by se totiž měl objevit ještě ultraširokoúhlý objektiv, který umožní jablíčkářům fotit ultraširokoúhlé scény s efektem rybího oka.
Za mě osobně by sice dával větší smysl teleobjektiv vzhledem k jeho využitelnosti, nicméně ani ultraširokoúhlý objektiv v žádném případě neurazí – ba právě naopak. Když jsem totiž iPhone Air testoval, dost mi vadila právě omezenost fotografických schopností jedním zadním foťákem. Přidání jakéhokoliv druhého foťáku na záda telefonu je tak za mě velmi dobrá zpráva a zároveň dost možná pro leckoho impulz k tomu, aby dal druhé generaci iPhone Air šanci.
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Protože první generace iPhone Air příliš nezaujala, je chystaná druhá generace zároveň dost možná poslední šancí této modelové řady na reparát. Apple totiž údajně stále váhá s tím, zda má dát vývoji 3. generace iPhone Air pomyslnou zelenou, přičemž pokud se druhá generace neukáže jako cesta, kterou má smysl jít, pravděpodobně se již dalšího iPhone Air v budoucnu nedočkáme. Na druhou stranu je ale pravda, že někteří analytici jsou přesvědčeni o tom, že Apple s delší životnosti iPhone Air vlastně ani nikdy nepočítal, protože se mělo jednat primárně o pokus, co lze vměstnat do tenoučkého těla, které může být do jisté míry základem pro chystaný ohebný iPhone Ultra.