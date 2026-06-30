První reálná fotka červeného iPhone 18 Pro unikla na internet a s ní i spousta dalších

Únik, jaký nemá obdoby. Tak přesně takto by se bez jakékoliv nadsázky dalo popsat dění posledních hodin. Je tomu jen pár dnů, co se na světlo dostaly informace o tom, že přední dodavatel Apple, společnost Tata Electronics, čelila velkému hackerskému útoku, při kterém přišla o spoustu citlivých dat. A ačkoliv se zprvu tvrdilo, že by se tento hackerský útok neměl Applu nikterak dotknout, poslední hodiny ukazují, že je tomu přesně naopak. Na internet se totiž začíná dostávat doslova lavina nejrůznějších snímků, které hackeři získali, a my si tak můžeme díky tomu udělat skvělý obrázek o tom, co nás na podzim čeká.
Suverénně nejzajímavější fotka je bezesporu ta zachycující iPhone 18 Pro v červené barvě zřejmě při testu bočního tlačítka pro ovládání fotoaparátu. Vedle této fotky ale uniklo třeba i video a snímky drop testu stříbrné verze iPhone 18 Pro, nebo třeba řada CT snímků čipů, základových desek a dalších dílů pro chystaný iPhone. Na jedné z dalších fotek je pak jasně vidět zmenšený modul pro Face ID, od kterého je oddělen jeden z komponentů, který je nově přesunut do levého horního rohu. Právě tato věc tedy Applu evidentně rozvázala ruce při úpravě Dynamic Islandu.
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Jelikož se jedná o data přímo z dodavatelského řetězce Applu, která nyní volně putují po sociálních sítích, diskuzních fórech a tak podobně, chce se s trochou nadsázky skoro až říci, že zářijové představení bude vlastně už jen formalitou, protože vše důležité už vlastně díky úniku víme. Pro Apple se ale rozhodně o dobrou zprávu nejedná – přeci jen, snahou udržet informace o produktech pod pomyslnou pokličkou jsou pro něj typické. Nicméně vzhledem k objemu uniklých dat je jasné, že tentokrát zamést pomyslné stopy nezvládne a upřímně bych se úplně nedivil ani tomu, kdyby tento únik nakonec vyústil v dřívější odhalení nebo minimálně malé preview iPhone 18 Pro.