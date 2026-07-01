Smráká se nad Apple Pay? Apple nejspíš otevře v této zemi iPhone pro další platební služby

Apple čelí dalšímu regulačnímu tlaku. Tentokrát z Velké Británie, kde tamní Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) navrhl opatření, která by mohla výrazně změnit fungování App Storu i Apple Pay. Pokud budou schválena, Apple bude muset umožnit vývojářům odkazovat uživatele na alternativní platební systémy a zároveň otevřít NFC čip v iPhonech konkurenci.
Konec povinných plateb přes Apple?
Jedním z hlavních návrhů je umožnit vývojářům aplikací nabízet platby mimo App Store bez současných omezení. Jinými slovy, aplikace by mohly uživatele přesměrovat na vlastní platební stránky nebo jiné platební služby, aniž by musely využívat systém Applu. Regulátor zároveň navrhuje, aby Apple nemohl podobné platby zatěžovat nepřiměřenými poplatky, které by vývojářům výhodu prakticky zrušily.
Jde o podobný scénář, jaký už Apple řeší v Evropské unii nebo Spojených státech. Britský regulátor se ale zjevně poučil z dosavadních zkušeností a chce pravidla nastavit tak, aby Apple nemohl využívat různé obcházející mechanismy, které mu byly v minulosti často vyčítány.
Konkurence pro Apple Pay?
Druhá část návrhu se týká bezkontaktních plateb. CMA zvažuje, že Apple přinutí zpřístupnit NFC čip také třetím stranám. Díky tomu by banky nebo fintech společnosti mohly vytvořit vlastní alternativy k Apple Pay přímo na iPhonech, aniž by musely využívat aplikaci Peněženka od Applu.
Apple s návrhy pochopitelně nesouhlasí. Tvrdí, že vlastní platební infrastruktura uživatelům zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti, ochrany soukromí i rodičovských kontrol. Podle společnosti by větší otevřenost mohla zvýšit riziko podvodů a zhoršit uživatelskou zkušenost.
Zatím je však důležité zdůraznit, že nejde o finální rozhodnutí. Britský regulátor nyní zahájil veřejnou konzultaci a teprve poté rozhodne, zda nová pravidla skutečně vstoupí v platnost. Pokud ano, půjde o další významný zásah do uzavřeného ekosystému Applu a další zemi, která firmu donutí otevřít iOS větší konkurenci.
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