Váš iPhone skrývá simulátor placení přes Apple Pay! Vyzkoušejte jej i vy

Přestože používám Apple produkty již velmi dlouho, zejména v posledních měsících mi přijde, že v nich objevuji stále nové a nové funkce. Většina z nich jsou sice drobnosti, přesto však dokáží zaujmout a co víc, věřím, že méně zkušeným uživatelům i skvěle pomoci v jejich začátcích s daným produktem. Nyní jsem například náhodně v nastavení mého iPhone narazil na trenažér nebo chcete-li simulátor placení přes Apple Pay. A ačkoliv se jedná o drobnost, troufám si tvrdit, že právě tyto drobnosti ve výsledku potěší nejvíc, protože z nich člověk cítí, že jsou ze strany Applu vytvořeny jen a pouze proto, aby vzrostl uživatelský komfort.
Fotogalerie
Pokud si chcete simulátor placení přes Apple Pay vyzkoušet i vy, stačí jít do Nastavení – Peněženka a Apple Pay – Předvolby Apple Pay a zde sjet úplně dolů k malému banneru „Placení iPhonem“. Ten totiž skrývá možnost „Vyzkoušet ukázku Apple Pay“, na kterou když kliknete, spustí se právě simulátor Apple Pay. Ten vás pak provede celým procesem placení přes tuto metodu, což může být právě pro uživatele s nulovými zkušenostmi s iPhony, potažmo pak s Apple Pay rozhodně super. Určitě je proto fajn o této drobnosti vědět a v případě potřeby jí třeba někomu poradit k vyzkoušení.