Banky chtějí zavařit Applu! Apple Pay je prý znevýhodňuje

Apple se v Brazílii dostává do dalšího regulačního sporu, tentokrát kvůli přístupu k NFC čipu v iPhonu. Brazilská centrální banka a bankovní asociace Febraban požádaly antimonopolní úřad CADE, aby prošetřil, zda Apple neomezuje konkurenci tím, že zvýhodňuje Apple Pay oproti jiným platebním službám. Apple ale reaguje poměrně ostře a tvrdí, že jde o snahu bank využívat jeho zdarma jeho technologie.
Apple: NFC už otevřené je, problém neexistuje
Ve svém vyjádření pro CADE Apple připomíná, že třetí strany mají k NFC na iPhonu přístup už od roku 2024. Zároveň upozorňuje, že v Brazílii drží pouze přibližně 10 % trhu se smartphony, takže nemůže mít dominantní postavení, které by spotřebitele poškozovalo.
Podle Applu je brazilský trh navíc „bohatě zásoben“ platebními metodami a Apple Pay zde nikoho nevytlačuje. Firma zároveň zdůrazňuje, že brazilské právo nijak nezakazuje Applu účtovat si poplatky za své služby a infrastrukturu.
PIX jako klíčový argument
Důležitým prvkem celé debaty je PIX – bezplatný a okamžitý platební systém spuštěný v roce 2020, který je dnes v Brazílii dominantní. Většina uživatelů ho využívá přes QR kódy, nikoli bezkontaktně. Centrální banka sice nedávno představila i bezkontaktní variantu PIX, ale Apple ji, na rozdíl od Googlu, odmítl integrovat s tím, že nejde o zásadní funkci.
V nejnovějším stanovisku Apple otevřeně tvrdí, že banky a platební společnosti chtějí využívat jeho proprietární technologie bez kompenzace za vývoj, právní prověrky a průběžné zajišťování bezpečnosti. Takový přístup podle Applu ohrožuje nejen obchodní model firmy, ale i bezpečnost uživatelů.
Apple zároveň varuje, že alternativní NFC řešení prosazovaná bankami by mohla být pro uživatele méně pohodlná. Například nutností pokaždé znovu vybírat platební aplikaci či kartu.
Tento spor podle mě hezky ukazuje, jak rozdílně Apple a regulátoři nahlížejí na „otevřenost“ platformy. Apple NFC nevnímá jako veřejnou infrastrukturu, ale jako výsledek dlouhodobých investic do bezpečnosti. Ať už má CADE pravdu nebo ne, je zřejmé, že podobné konflikty se budou opakovat i v dalších zemích – hlavně tam, kde existují silné lokální platební systémy mimo ekosystém Applu.