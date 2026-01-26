Apple ma obří průšvih ve Velké Británii! Ve vzduchu visí miliardová pokuta za Apple Pay

Apple má v Británii zaděláno na další velký problém. Tentokrát nejde o patenty ani o regulaci App Storu, ale o Apple Pay a údajné zdražování bankovních služeb, které si podle žaloby ve výsledku odnesli běžní uživatelé. Jak informuje The Guardian, v Británii byla tento týden podána hromadná žaloba, jež po Applu požaduje odškodné až 1,5 miliardy liber.
Žaloba tvrdí, že Apple dlouhodobě zneužíval své dominantní postavení na trhu tím, že na iPhonu omezoval přístup ke klíčové technologii NFC, a fakticky tak vyloučil konkurenci v oblasti bezkontaktních plateb. Banky a vydavatelé karet podle podání neměli na výběr. Pokud chtěli nabídnout bezkontaktní placení majitelům iPhonů, museli jít přes Apple Pay a akceptovat jeho podmínky. Ty měly zahrnovat i poplatky, které se v Británii podle oborových zdrojů pohybují kolem 0,15 % z hodnoty transakce.
Právě tyto poplatky jsou jedním z hlavních bodů sporu. Žalobci tvrdí, že nejsou v souladu s běžnou praxí na trhu a že by bez omezení konkurence vůbec nemohly vzniknout. Banky si pak tyto náklady údajně kompenzovaly jinde, a to zvýšením poplatků u běžných účtů, kreditních karet, spoření nebo hypoték. Jinými slovy, i lidé, kteří Apple Pay vůbec nepoužívají, na něj podle žaloby nepřímo dopláceli. Do žaloby je zahrnuto zhruba 50 milionů britských zákazníků, přičemž argumentem je i to, že přibližně 98 % lidí v Británii má účet u banky, která Apple Pay podporuje. Pokud by soud dal žalobcům za pravdu, připadla by na jednoho člověka relativně malá částka, odhadem mezi 26 a 35 librami. V součtu by ale šlo o obrovské peníze.
Apple se proti obviněním ostře ohrazuje a žalobu označuje za mylnou. Tvrdí, že Apple Pay je jen jednou z mnoha platebních možností, že neúčtuje žádné poplatky ani spotřebitelům, ani obchodníkům, a že banky naopak z jeho používání těží, například díky nižšímu výskytu podvodů. Zároveň upozorňuje, že v poslední době otevřel přístup k NFC a Secure Elementu i třetím stranám, takže konkurence v oblasti bezkontaktních plateb se má postupně rozšiřovat. Případ nyní míří k britskému Competition Appeal Tribunal, který rozhodne, zda bude žaloba projednávána jako kolektivní. Pokud ano, může jít o další precedenční spor, jenž Applu v Evropě pořádně zkomplikuje život.