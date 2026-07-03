iPhone 18 Pro Max má dostat největší baterii v historii

Zdá se, že jednou z největších novinek letošního iPhonu 18 Pro Max nebude fotoaparát ani umělá inteligence, ale něco mnohem praktičtějšího. Podle nejnovějších zákulisních informací totiž Apple připravuje rekordně velkou baterii, která by měla posunout výdrž telefonu na dosud nevídanou úroveň. Pokud se únik potvrdí, půjde o vůbec největší akumulátor, jaký kdy Apple do iPhonu použil.
Podle informací, které zveřejnil Macworld s odvoláním na čínské zdroje, nabídne iPhone 18 Pro Max v eSIM verzi baterii s kapacitou 5 425 mAh. Varianta s fyzickou SIM kartou má mít 5 235 mAh. Pro srovnání, současný iPhone 17 Pro Max disponuje baterií s kapacitou 5 088 mAh, respektive 4 823 mAh u modelů s fyzickou SIM. I když nejde o skok v řádu tisíců mAh, nárůst je rozhodně znatelný.
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Výdrž nebude stát jen na větší baterii
Samotná kapacita ale není jediným důvodem k optimismu. Očekává se totiž, že Apple letos nasadí nový čip A20 Pro vyráběný moderním 2nm procesem společnosti TSMC, který by měl být výrazně úspornější než současná generace. K tomu se má přidat také nový modem Apple C2 s nižší spotřebou energie. Výsledkem by tak neměla být jen větší baterie, ale především citelně delší výdrž na jedno nabití. Apple se v posledních letech soustředil hlavně na zvyšování efektivity svých čipů, takže kapacita baterií rostla jen pozvolna. Letos to ale vypadá, že firma spojí oba přístupy dohromady. A právě to může přinést největší mezigenerační skok ve výdrži za poslední roky.
Samozřejmě je ale potřeba připomenout, že jde zatím pouze o zákulisní informace. Apple nic z toho oficiálně nepotvrdil a do září ani nepotvrdí. Pokud se ale současné spekulace ukážou jako pravdivé, iPhone 18 Pro Max bude mít našlápnuto stát se novým králem výdrže mezi iPhony. A vzhledem k tomu, že právě delší provoz na jedno nabití patří mezi nejčastější přání uživatelů, mohlo by jít o jednu z nejlépe přijatých novinek letošní generace. Já pak jen skrytě doufám, že si polepší i iPhone 18 Pro, který mě skrze jeho kompaktní rozměry láká na podzim víc. Bohužel, loni se u něj kapacita baterie zvětšila jen relativně zanedbatelně a ani letos proto neočekávám, že bychom si nějak zásadněji polepšili.