Únik reálné fotky displeje iPhone 18 Pro potvrzuje menší Dynamic Island

Úniky kolem chystaných iPhone 18 Pro (Max) nabírají na intenzitě. Poté, co jsme byli včera svědky jednoho z největších úniků informací v historii Apple, totiž před chvílí zveřejnil další velký únik spolehlivý leaker Majin Bu. Ten na svůj X nahrál konkrétně reálnou fotku přední strany iPhone 18 Pro, která zachycuje užší Dynamic Island, který má být jednou z hlavních novinek podzimních iPhonů. Pokud jste se tedy na něj těšili, zdá se, že s ním skutečně lze počítat.
Jak můžete vidět na snímku výše, zdá se, že se Dynamic Island u iPhone 18 Pro zúží opravdu citelně, byť na výšku si zachová dle všeho své současné rozměry. Díky tomu tak Apple získá o poznání větší zobrazovací prostor v okolí stavového řádku, což by mohlo ve výsledku znamenat do budoucna právě jeho širší využití pro další stavové ikony. Pro uživatele pak znamená zmenšení logicky větší zobrazovací plochu třeba pro sledování fotek a videí, případně pro hraní her. Do budoucna by pak měl Dynamic Island zmizet úplně a svět by se tak měl dočkat displeje bez jakéhokoliv rušivého elementu.
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Představení iPhone 18 Pro proběhne spolu s odhalením prvního ohebného iPhone letos v září. Po boku nových telefonů by se měly ukázat i Apple Watch Ultra 4 spolu se Series 12 a možná i nové AirPods. Podzim tedy bude z hlediska Apple fanoušků opravdu zajímavý. Na druhou stranu, podle řady úniků se chystané novinky nejeví nějak zásadně revolučně a to bohužel ani ohebný iPhone Ultra. Ten totiž dorazí sice v poměrně netradičním poměru stran, jinak se ale bude zřejmě jednat o „skládačku“, která bude technicky dost podobná řadě konkurenčních modelů. Moudřejší ale budeme samozřejmě až na podzim, kdy si vše odbude svou oficiální premiéru.