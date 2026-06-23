Apple Watch Ultra 4 dorazí letos. Chystá se redesign, nové senzory i lepší výdrž

V posledních měsících se objevovaly spekulace, že by Apple mohl vývoj řady Ultra zpomalit a soustředit se více na klasické modely Apple Watch. Nejnovější informace však naznačují pravý opak. Podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu Apple letos na podzim představí Apple Watch Ultra 4 společně s Apple Watch Series 12 a novými iPhony. Pro fanoušky odolných hodinek je to velmi dobrá zpráva. Ultra se totiž za několik let existence staly oblíbenou volbou sportovců, dobrodruhů i uživatelů, kteří chtějí maximální výdrž baterie a robustnější konstrukci.
Nejzajímavější zprávy se týkají vzhledu hodinek. Zatímco předchozí generace přinášely převážně drobné úpravy, letošní model by mohl projít výraznější proměnou. Podle informací z dodavatelského řetězce se mluví dokonce o kompletním přepracování konstrukce a výraznějších změnách rozmístění senzorů na spodní straně zařízení. Přesto se neočekává radikální změna filozofie produktu. Apple pravděpodobně zachová robustní titanové tělo, velký displej i zaměření na outdoorové aktivity.
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Další výrazné novinky mají dorazit v oblasti zdravotních funkcí. DigiTimes tvrdí, že Apple připravuje významné vylepšení senzorů a měření zdravotních dat. Nové senzory mají být přesnější a méně závislé na softwarových výpočtech, což by mohlo zlepšit kvalitu měření i energetickou efektivitu. Hodně se mluví také o nové funkci související s krevním tlakem. Nejde sice o klasické měření tlaku jako u lékařského tonometru, ale o pokročilejší upozornění na možné problémy s vysokým krevním tlakem. Funkce má údajně stále procházet schvalovacím procesem regulačních úřadů.
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Jednou z největších předností modelů Ultra byla vždy výdrž baterie. A zdá se, že Apple na tomto směru nehodlá nic měnit. Podle dostupných informací by měla Ultra 4 nabídnout další zlepšení energetické efektivity, ať už díky novému čipu, efektivnějším senzorům nebo kombinaci obojího. Právě výdrž je přitom jedním z hlavních důvodů, proč si mnoho uživatelů připlácí za model Ultra místo běžných Apple Watch.
Pokud Apple zachová svůj tradiční harmonogram, Apple Watch Ultra 4 by měly být představeny během zářijové keynote společně s řadou iPhone 18 a Apple Watch Series 12. Do oficiálního odhalení tak zbývá už jen několik měsíců. A ačkoliv je stále potřeba brát všechny úniky s určitou rezervou, současné informace naznačují, že by mohlo jít o nejzajímavější aktualizaci řady Ultra od jejího uvedení na trh. Pokud Apple skutečně spojí redesign, nové zdravotní funkce a delší výdrž baterie, budou mít letošní Ultra velmi dobře našlápnuto k tomu stát se jedněmi z nejžádanějších chytrých hodinek roku.