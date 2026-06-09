Apple opravuje zmatek kolem watchOS 27. Tyto hodinky nakonec o podporu nepřijdou

Krátce po skončení úvodní keynote na WWDC 2026 se mezi majiteli Apple Watch rozšířily obavy, že Apple překvapivě ukončuje podporu pro modely řady 9. Na oficiálních stránkách watchOS 27 totiž chyběly hodinky Apple Watch Series 9 v seznamu podporovaných zařízení. Situace byla o to zvláštnější, že stejnojmenný čip S9 pohání nejen tento model, ale také Apple Watch Ultra 2, které na seznamu nechyběly.
Zmatek však netrval dlouho. Krátce po vydání první vývojářské betaverze watchOS 27 začali majitelé Apple Watch Series 9 hlásit, že si nový systém bez problémů stáhli a nainstalovali. Bylo tak zřejmé, že něco nesedí. Apple následně potvrdil, že vynechání tohoto modelu z kompatibilního seznamu bylo pouhou chybou na webových stránkách a nikoliv záměrným krokem.
Společnost následně seznam podporovaných zařízení opravila a definitivně potvrdila, že Apple Watch Series 9 budou moci na watchOS 27 přejít. Pro jejich majitele je to dobrá zpráva, protože by jen málokdo očekával, že hodinky představené teprve v roce 2023 přijdou o podporu ve stejné chvíli jako výrazně starší modely.
To však neznamená, že letošní aktualizace je z pohledu kompatibility bezbolestná. watchOS 27 skutečně ukončuje podporu pro několik generací hodinek najednou. Nový systém si nenainstalují majitelé modelů Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8, první generace Apple Watch Ultra ani Apple Watch SE (2nd generation). Jde o největší jednorázové omezení podpory v historii operačního systému watchOS.
Samotný watchOS 27 přitom přináší několik zajímavých novinek. Apple do něj přidává novou aplikaci využívající Siri a Apple Intelligence, rozšiřuje analytiku tréninkových dat a přináší další vylepšení pro sportovce. Funkce Workout Buddy nově podporuje také španělštinu a systém se dočkal řady menších úprav zaměřených na zdraví, kondici a každodenní používání hodinek.
Pokud tedy vlastníte Apple Watch Series 9 a po zveřejnění kompatibility jste začali přemýšlet o nákupu novějšího modelu, můžete zůstat v klidu. Šlo pouze o chybu v dokumentaci, kterou Apple velmi rychle napravil. Hodinky tak zůstávají plnohodnotně podporovanou součástí ekosystému watchOS 27.
Ejpl ani neví, co má podporu a co ne.