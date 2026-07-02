Tohle potěší každého hráče. Legendární klenot s mrazivou atmosférou je k dispozici zdarma

Před námi je prodloužený víkend a pokud na něj stále nemáte plán, pak po dočtení následujících řádků už dost možná mít budete. Epic Games Store totiž rozdává jako již tradičně dvojici her zdarma, přičemž i tentokrát jde o kousky, které rozhodně stojí za to. Pojďme si je tedy přiblížit.
I Have No Mouth, and I Must Scream
I Have No Mouth, and I Must Scream je adventura, která ani po více než třiceti letech neztratila nic ze své mrazivé atmosféry. Vychází ze stejnojmenné povídky Harlana Ellisona, jenž se podílel i na scénáři samotné hry a propůjčil hlas superpočítači AM. Ten po vyhlazení lidstva nechal naživu jen pětici lidí, které po více než sto let psychicky i fyzicky mučí. Každá z postav prochází vlastním příběhem plným traumat, výčitek a morálních dilemat, přičemž vaše rozhodnutí ovlivňují, jak celý osud jednotlivých hrdinů dopadne. Nečekejte ale klasickou adventuru plnou humoru a lehkých hádanek.
Hra se nebojí otevírat velmi temná témata a místy dokáže být až nepříjemně tísnivá. Právě díky silnému příběhu a výborně napsaným dialogům je dodnes považována za jednu z nejlepších narativních adventur všech dob. Přestože grafika dnes působí zastarale, atmosféru jí to rozhodně neubírá. Pokud máte rádi psychologické příběhy a nebojíte se náročnějších témat, rozhodně stojí za vyzkoušení. Jen počítejte s tím, že na rozdíl od většiny her vám po dohrání možná nebude úplně do smíchu.
River City Girls 2
Naštěstí ale dnešní nabídka nekončí jen u depresivních adventur. Pokud máte chuť na něco podstatně odlehčenějšího, rozhodně stojí za pozornost River City Girls 2. Pokračování povedené mlátičky od studia WayForward sází na rychlou akci, výrazný anime styl a pořádnou porci humoru, díky čemuž si vás získá prakticky od prvních minut. Do ulic River City se vracejí známé hrdinky Misako a Kyoko, ke kterým se navíc přidávají další hratelné postavy, takže o pestrost rozhodně není nouze. Oproti prvnímu dílu je město větší, soubojový systém propracovanější a nechybí ani možnost zahrát si lokálně nebo online s kamarádem. Potěší také RPG prvky v podobě nakupování nových schopností, vybavení nebo zvyšování úrovně postav.
Vývojáři navíc nezapomněli ani na výborný soundtrack, který perfektně doplňuje celkovou atmosféru. River City Girls 2 sice nepřináší revoluci, ale fanouškům klasických beat ‚em up her nabídne přesně to, co od pokračování očekávají – více postav, více možností a hlavně více zábavy. Pokud jste vyrůstali na hrách jako Double Dragon nebo původním River City Ransom, budete se tady cítit jako doma. A i když vás retro mlátičky dosud míjely, právě River City Girls 2 může být skvělou vstupenkou do jednoho z nejzábavnějších videoherních žánrů.