Rockstar po letech překvapil. GTA V dostává next-gen upgrade zdarma a hráči ušetří stovky korun

Když Rockstar v roce 2022 vydal vylepšenou verzi GTA V pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S, ne všichni hráči byli nadšení z toho, že za ni museli znovu platit. O to větší překvapení přichází nyní. Společnost totiž oznámila, že všichni majitelé verzí hry pro PlayStation 4 a vybraných verzí pro Xbox One získají upgrade na současnou generaci konzolí zcela zdarma.
Akce odstartovala 18. června a týká se všech majitelů GTA V na PlayStationu 4 a digitálních verzí hry na Xboxu One. Pokud jste tedy dosud hráli starší verzi a mezitím přešli na PlayStation 5 nebo Xbox Series X/S, můžete si novou verzi aktivovat bez dalších poplatků. Ještě donedávna přitom upgrade stál zhruba 40 dolarů, případně bylo potřeba koupit celou hru znovu. Rozhodně přitom nejde jen o kosmetickou změnu. Současná verze GTA V nabízí vyšší rozlišení až 4K, podporu 60 snímků za sekundu, rychlejší načítání, ray tracing, lepší textury, HDR a další grafická vylepšení. Rockstar navíc umožňuje snadný přenos postupu ze story módu i GTA Online, takže o nic nepřijdete.
Načasování celé akce přitom není náhodné. Rockstar se totiž pomalu připravuje na vydání další velké aktualizace GTA Online s názvem The Kortz Center Heist, která dorazí v červenci. Současně se stále blíží vydání dlouho očekávaného GTA VI, které má podle aktuálních plánů dorazit letos v listopadu. Mnoho hráčů na sociálních sítích bere tento krok jako příjemné gesto od Rockstaru, protože GTA V se za téměř třináct let své existence objevilo už na třech generacích konzolí a většina fanoušků si jej koupila minimálně jednou, někteří dokonce dvakrát či třikrát. Právě proto část komunity považuje bezplatný upgrade za něco, co mělo přijít už dávno, zatímco jiní jej vítají jako příjemný bonus před příchodem GTA VI.
Ať už patříte do kterékoliv skupiny, jedno je jisté. Pokud máte doma PlayStation 5 nebo Xbox Series X/S a stále hrajete starší verzi GTA V, teď je ideální čas přejít na tu nejlepší verzi, kterou Rockstar pro Los Santos kdy vytvořil. Tedy, pokud nevlastníte stejně jako já fyzickou Xbox One verzi GTA 5, která se bůhvíproč next-gen upgradu zdarma nedočkala, což mě upřímně docela štve. Protože oživit si herní mechaniky GTA 5 před vydáním GTA 6 by špatné určitě nebylo – tím spíš v novém kabátku.