Assassin’s Creed Shadows a další hry od Ubisoftu si nyní zahrajete zdarma. Musíte si ale pospíšit

Pokud jste už delší dobu pokukovali po Assassin’s Creed Shadows, Star Wars Outlaws nebo některé z dalších velkých her od Ubisoftu, následujících několik dní máte ideální příležitost. Francouzský herní gigant totiž spustil časově omezenou akci, díky které si mohou hráči vyzkoušet prémiovou službu Ubisoft+ Premium zcela zdarma. Akce probíhá od 18. do 23. června a během této doby získají hráči přístup ke kompletní nabídce her dostupných v rámci předplatného. To znamená nejen základní verze her, ale často také rozšíření, bonusový obsah a prémiové edice. Akce je k dispozici pro PC a Xbox, více informací o ní najdete přímo na stránkách Ubisoftu.
Největším lákadlem je bezpochyby Assassin’s Creed Shadows, který patří mezi největší letošní hry Ubisoftu. Titul zasazený do feudálního Japonska se od svého vydání pravidelně drží mezi nejhranějšími hrami vydavatelství a Ubisoft jej navíc nadále podporuje novým obsahem. Jen před několika dny například dorazila bezplatná aktualizace rozšiřující příběh hlavních postav Naoe a Yasukeho. Vedle Shadows si však můžete vyzkoušet také další známé značky. Nabídka Ubisoft+ Premium zahrnuje mimo jiné Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora, sérii Far Cry, The Crew Motorfest, Rainbow Six Siege nebo starší díly Assassin’s Creed.
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Je však potřeba zdůraznit jednu důležitou věc. Ubisoft nerozdává hry natrvalo. Jde o bezplatný přístup k předplatnému Ubisoft+ Premium na omezenou dobu. Jakmile akce 23. června skončí, přístup ke hrám vyprší, pokud si následně službu nepředplatíte. Dobrou zprávou ale je, že veškerý dosažený postup zůstává uložený. Pokud se tedy později rozhodnete službu aktivovat nebo si konkrétní hru koupit, můžete pokračovat přesně tam, kde jste skončili. Tento model Ubisoft používá už několik let a patří mezi hlavní argumenty, proč podobné zkušební akce hráče lákají.
Ubisoft bojuje o hráče
Celá akce zároveň dobře ukazuje, jak důležitou roli dnes předplatná v herním průmyslu hrají. Podobně jako Microsoft s Game Passem nebo Sony s PlayStation Plus se i Ubisoft snaží přesvědčit hráče, že výhodnější než nákup jednotlivých her je měsíční předplatné. A právě podobné bezplatné zkušební akce bývají jedním z nejúčinnějších způsobů, jak nové zákazníky získat. Hráči si mohou bez rizika vyzkoušet největší novinky a sami zjistit, zda jim služba stojí za další placení.
Pokud vás tedy láká Assassin’s Creed Shadows nebo některá z dalších velkých her Ubisoftu, není důvod dlouho váhat. Bezplatná akce běží pouze do 23. června a poté se Ubisoft+ Premium vrátí do standardního placeného režimu. Pro hráče, kteří si chtějí během několika dní vyzkoušet co nejvíce her bez nutnosti utrácet desítky eur za každou zvlášť, jde ale o jednu z nejzajímavějších nabídek letošního léta.