Zahrál jsem si přes GeForce NOW na iPhonu nového Wukonga, CoD či Forzu aneb je herní streaming budoucnost?

Není tomu tak dávno, co jsem v jednom z mých článků lamentoval nad tím, že Apple trestuhodně mrhá potenciálem Apple TV, když z ní zatím stále ještě neudělal alespoň elementární herní konzoli za pár korun. Na iPhony totiž již dorazilo v předešlých měsících několik zajímavých AAA her, které jsou kompatibilní i s iPady osazenými čipy M a stejně tak Macy. A jelikož je tvOS založen na iOS a tedy de facto i iPadOS, ve výsledku by tak stačilo, kdyby Apple nasadil do Apple TV čip řady M, potažmo výkonnější verzi čipu řady A a tím tak otevřel dveře možnosti spustit si na Apple TV nativně právě tyto AAA hry. Vždyť zahrát si na ní Assassin’s Creed Mirage, Death Stranding či Resident Evil nezní vůbec špatně.

Když se však na celou herní problematiku koukneme trochu širší optikou, zjistíme, že problém je dost možná někde jinde než jen u slabších Apple TV. Vždyť ani na iPhony příliš mnoho opravdu kvalitních AAA her není a nezdá se, že by se měla tato skutečnost v brzké době změnit. Výkonnostně jsou na tom přitom iPhony naprosto skvěle. Vždyť rok co rok z úst Applu slýcháme, jak jeho nové telefony udávají trend mobilnímu trhu právě na poli výkonu. A díky nasazení USB-C portů namísto Lightningu jsou navíc daleko snáz propojitelné například s monitory či televizemi a tedy by šel jejich výkonnostní potenciál využít podstatně lépe – tedy klidně jako výše zmíněnou herní konzoli.

Hrát pár her stále dokola se ale člověku samozřejmě nechce a tak může mít minimálně při pohledu na nabídku pocit, jako kdyby se točil v bludném kruhu, kdy sice má k dispozici výkon a konektivitu, ale chybí mu obsah. Kvůli absenci obsahu pak nemá logicky potřebu v nějaké větší míře hrát, což je pro vývojáře impulz, že nemá smysl vytvářet další AAA hry pro iPhony a tím pádem se bludný kruh uzavírá. Je však možnost z tohoto kruhu opravdu komfortně vystoupit, což jsem se rozhodl nyní vyzkoušet na vlastní kůži.

Streamovací služby jako možné řešení?

Protože si dobrou videohru ve volných chvílích zahraju již od základky opravdu rád a zároveň jsem fanoušek technologií všeho druhu v čele s iPhony, říkal jsem si, že by nebylo na škodu si právě na iPhonech vyzkoušet nějaké to pořádné hraní. Žijeme totiž v opravdu úžasné době, která nám umožňuje hrát vskutku špičkové hry i v případě, že nevlastníme výkonný hardware pro jejich spuštění. Jinými slovy, nejnovější Call of Duty či Wukonga si můžete v pohodě zahrát i v případě, že doma nemáte PlayStation, Xbox či herní počítač. Na trhu jsou totiž již nějakou dobu streamovací služby, které vám za určitý poplatek umožní hrát vaše oblíbené hry na dálku,

Přiznám se, že herním streamingem nejsem úplně políbený a tak jsem se na iPhonu rozhodl vyzkoušet to první, co mě napadlo a vlastně i to jediné, co mi alespoň po zběžné průzkumu trhu dává smysl. Konkrétně jsem si pro test herního streamingu vybral GeForce NOW a to hned z několika důvodů. Jednak si zde můžete vybrat z celé řady členství od denních po měsíční a jednak si lze vybírat i z toho, na jak výkonném herním stroji chcete na dálku hrát, potažmo kolik hodin má vaše délka relace umožňovat. V neposlední řadě se mi pak u GeForce NOW dost líbí, že si do něj můžete „napojit“ své herní účty a díky tomu budete mít přístup k vašim hrám, které na nich máte v digitální podobě uložené ať už přímo v knihovně, nebo v rámci předplatného.

Já si pro test připojil do GeForce NOW konkrétně účet na Steamu, na kterém mám nového Wukonga, spolu s Xbox Game Passem pro PC, díky kterému jsem měl zase přístup k novému Call of Duty: Black Ops 6 či Forze Horizon 5. Pro test jsem pak zvolil členství Ultimate, které zahrnuje vzdálené hraní na herním PC s kartou GeForce RTX 4089 se zapnutým RTX, délku relace 8 hodin, rozlišení až 4K při až 240 fps a samozřejmě nulové reklamy. Toto členství vychází při koupi na jeden den na 239 Kč, při měsíčním předplatném na 599 Kč a při koupi na půl roku pak na 2990 Kč. K dispozici je ale třeba i bezplatné předplatné, skrze které si můžete službu vyzkoušet a zjistit, zda vám dává smysl či třeba jen běží dle představ. Na všechna členství můžete mrknout zde.

Škoda, že Apple hází klacky pod nohy

Je tomu relativně nedávno, co se Apple rozhodl rozvolnit pravidla pro svůj App Store a umožnit do něj vstup streamovacím herním službám. Asi vás proto nepřekvapí, že GeForce NOW zatím nativní aplikaci nemá a vy se tak musíte spolehnout na webovou aplikaci, která má však k té klasické poměrně blízko. Super je, že vás GeForce NOW navede k tomu, jak webovou aplikaci na plochu uložit, přičemž problém nebudete mít ani s následným přihlášením se a propojením účtů. Já měl třeba trošku trable s napojením Steamu, ale díky vysvětlivkám v GeForce NOW jsem poměrně rychle přišel na to, co je na Steamu potřeba povolit, aby vše běželo přesně tak, jak má. První zprovoznění služby je tedy opravdová hračka.

Potřebujete dobré připojení a herní ovladač

GeForce NOW vyžaduje minimální rychlost připojení 15 Mb/s pro streamování ve 720p při 60 FPS a 25 Mb/s pro 1080p při 60 FPS. Odezva z datového centra NVIDIA by měla být méně než 80 ms, přičemž pro optimální zážitek se doporučuje méně než 40 ms. Požadavky pro členství GeForce NOW Ultimate jsou pak samozřejmě ještě tvrdší. Cloudové hraní v rozlišení až 3840 x 2160 / 3456 x 2160 při 120 FPS vyžaduje rychlost připojení alespoň 45 Mb/s. Při rozlišení 3840 x 1440 / 2560 x 1440p při 120 FPS, které je vhodné pro většinu počítačů iMac, nebo 3840 x 1600 / 2560 x 1600p na většině MacBooků při 120 FPS se doporučuje alespoň 35 Mb/s. Stejně tak pro rozlišení 1920 x 1080 při 240 FPS je vyžadována minimálně rychlost 35 Mb/s. Doporučuje se také používat kabelové připojení nebo router s 5GHz Wi-Fi.

Předpokládám, že mnozí z vás si budou nyní klepat na čelo s tím, že se o žádné nesplnitelné rychlosti nejedná, ale zcela otevřeně řečeno, nemáte-li optický internet, ale jedete stejně jako já po jakémkoliv typu bezdrátového připojení (a stejně jako já zatím marně čekáte na vykopání optiky u domu), mohou pro vás být i tyto hodnoty dost problematické. Na druhou stranu se ale sluší dodat, že pokud máte například neomezená data na mobilu, pak jste naprosto vysmání, protože 5G, které je v Česku dostupné již na opravdu mnoha místech, tyto rychlosti pokryje bez problému stejně jako LTE.

Abyste si pak opravdu dobře zahráli, je potřeba připojit k iPhonu, iPadu či Macu buď herní ovladač, nebo klávesnici a myš. Já mám doma Xbox, takže volba padla na Xbox Wireless Controller, avšak bez problému vám půjde připojit i spousta dalších ovladačů. Apple totiž udělal v tomto směru za poslední roky pořádný krok kupředu, aby hráčům zajistil alespoň elementární komfort při hraní, což je za mě super. Připojení ovladače je pak samozřejmě prováděno klasicky přes systémové nastavení iPhonu, potažmo jiného zařízení, na kterém budete hrát. Jakmile toto příslušenství připojíte, GeForce NOW na něj začne okamžitě „reagovat“ a vy tedy budete moci hry v něm ovládat právě přes toto příslušenství.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Opravdu skvělá zábava

A jak se přes GeForce NOW na iPhonu hraje? Až nečekaně dobře, abych byl upřímný. Já hrál konkrétně na iPhonu 16 Pro, který jsem si připojil přes USB-C jednak k mému 4K monitoru, který používám jinak standardně v kombinaci s MacBookem Air, a jednak k 65“ televizi, ke které mám připojený standardně Xbox Series X a tedy mám slušné srovnání v herním komfortu. V obou případech jsem si pak užil něco, co mě opravdu nadchlo. Pokud totiž máte dostatečně rychlý internet, nebál bych se říci, že skoro nepoznáte rozdíl mezi tím, zda hrajete na konzoli či počítači, nebo zda si hru streamujete právě přes internet do vašeho mobilního telefonu.

Ačkoliv si platíme bezdrátový internet o rychlosti 100/10 Mbps, jak už to bývá, na tuto hodnotu se člověk dostává jen relativně zřídkakdy. Test GeForce NOW proto probíhal při rychlosti internetu kolem 50/10 Mbps, která by měla podle informací z webu GeForce NOW stačit. A musím říci, že i docela stačila, byť když jsem přepnul na 5G, které u nás chytáme zhruba v rychlosti 630/40 Mbps, herní zážitek to byl věru jiný. O tom ale až později.

Při hraní přes WiFi byla kvalita streamovaného obrazu pohledově velmi slušná, ale snímková frekvence čas od času trochu létala nahoru a dolů, což se projevovalo určitým sekáním. Nemůžu sice říci, že by kvůli tomu byla hra nehratelná, jelikož to určitě nebyla, ale pokud je člověk zvyklý na plynulých 60fps či ideálně 120fps, věřím, že ho podobné škubání může trochu vyvést z míry. Objevovalo se nicméně zejména u graficky náročnějších scén a co mě docela překvapilo, jen u některých her. Nevím, jestli je to třeba horší integrací Stramu do GeForce NOW než tomu je u Xbox Game Passu, ale Wukong ze Steamu se mi pocitově sekal trošičku víc než Call of Duty z Game Passu, přičemž Forza taktéž z Game Passu pak běžela nejlépe. U všech třech her ale znovu opakuji, že byly přes mou standardní WiFi velmi slušně hratelné a nechtěně jsem u nich proto pár hodin při testování proseděl. Bylo to ale hraní „pracovní“, takže se to nepočítá.

Když jsem si pak hry zkoušel na 5G, zcela upřímně mi spadla brada. Už tak velmi slušná hratelnost se totiž takřka srovnala se hraním, na které jsem zvyklý z Xboxu. Plynulost, kterou při vyšší rychlosti internetu streaming hrám poskytl, byla opravdu jedinečná a ani latence ovladače nebyla nějak markantní, ba naopak. Jasně, nemůžete počítat s tím, že bude odezva přesně taková, na jakou jste zvyklí při klasickém hraní, ale této úrovni jste opravdu velmi blízko. Je zde ale samozřejmě třeba počítat s tím, že datová spotřeba nebude úplně nízká a proto doporučuji skutečně hrát na mobilních datech primárně v případě neomezeného tarifu. Fajn variantou může být i propojení telefonu přes USB-C hub jak s monitorem či televizí, tak ethernetovým kabelem pro stabilnější internetové připojení.

Kdybych pak měl zhodnotit grafiku streamovaných her, respektive to, jak jí streaming ovlivňuje, řekl bych, že opravdu nepatrně. Shodou okolností jsem Call of Duty: Black Ops 6 před pár dny dohrál a tedy mám přímé srovnání toho, co jsem viděl na Xboxu a co teď přes GeForce NOW. A nebojím se říci, že pohledově se jedná tutéž skvěle vypadající hru, přičemž skvěle vypadal i Wukong či Forza. Není tedy třeba se bát toho, že by vám streaming herní zážitek méně kvalitní grafikou pokazil – minimálně v případě Ultimate členství to totiž nehrozí. Porty AAA her, které jsou dostupné na iPhonech, se na streamovanou grafiku opravdu nechytají.

Velmi příjemné překvapení

Jak tedy můj malý test herního streamingu zhodnotit? Upřímně, poté, co jsem si GeForce NOW osahal, už tak nějak chápu, proč se vývojářům nechce do portů AAA her na iPhony. Kvalitní internetové připojení se totiž stává ve světě čím dál tím větším standardem a když si díky němu můžete na mobilu, tabletu či slabém počítači (potažmo non-gaming stroji typu Mac) zahrát prakticky cokoliv, co vás jen napadne, je ve výsledku asi logičtější věnovat se dalším herním projektům, než se snažit ty stávající oživit na Apple produktech nativní cestou.

Za mě osobně je tedy herní streaming v kombinaci s iPhonem extrémně zajímavou a musím říci, že i návykovou záležitostí, která mi dává v případě, že disponujete kvalitním internetovým připojením, daleko větší smysl, než kdybych si musel kupovat hry přímo na iPhone. Takto si můžu ve výsledku hrát vícero her na vícero platformách s tím, že díky GeForce NOW není třeba řešit výkon toho, na čem hrajete. Skoro si až říkám, jaká je škoda, že podobné technologie nebyly k dispozici již před lety, abychom nemuseli s kamarády na základce „drtit“ do zblbnutí jen Counter-Strike 1.6 a později „na tajňačku“ pod hrozbou pořádného pohlavku Metin2. Počítačové hodiny by totiž byly s GeForce NOW určitě příjemnější. Pokud si tedy zahrajete rádi i vy, určitě není od věci na herní streaming třeba právě přes GeForce NOW mrknout.