Bude Apple zdražovat? Tim Cook prozradil, jaké jsou plány na nejbližší budoucnost

Apple dnes v noci oznámil své kvartální výsledky za uplynulé čtvrtletí, přičemž jako již tradičně poté následoval poměrně dlouhý hovor s investory, kteří mohli vedení Applu položit dotazy. Vzhledem k tomu, jak moc se nyní ve světě hovoří o Trumpových clech, tak zřejmě nikoho nepřekvapí, že právě na cla došla řeč.

Na dotazy ohledně dopadů cel na Apple prozradil Tim Cook konkrétně to, že v prvním čtvrtletí stála cla firmu kole 900 miliard dolarů. A ačkoliv zatím tuto zátěž Apple nepromítá do cen svých produktů, Cook během hovoru s investory naznačil, že to tak nemusí zůstat navždy.

„Na téma cel jsme velmi aktivní,“ řekl konkrétně Cook diplomaticky a pokračoval: „Co se týče cen, nemáme dnes nic nového k oznámení. Náš tým dělá skvělou práci při optimalizaci dodavatelského řetězce a zásob – a v tom budeme pokračovat, jak jen to půjde.“ Jinými slovy, Apple zatím drží ceny stabilní, ale záruku do budoucna neposkytuje.

Firma navíc zrychluje přesun výroby mimo Čínu – iPhony určené pro USA se nově vyrábějí i v Indii, další produktové řady se přesouvají do Vietnamu. Jenže vzhledem k nevyzpytatelnosti Trumpa je jasné, žádná z těchto alternativ není vůči clům imunní, pokud by se Bílý dům rozhodl Applu ještě přitvrdit ohledně výroby na domácí půdě.

Alespoň prozatím nicméně platí, že ceny iPhonů a dalších zařízení zůstávají stejné a Apple zdražování podle všeho na nejbližší dobu neplánuje. Pokud ale Trump opět rozjede svůj celní blázinec, kterým znemožní Applu další „optimalizace v dodavatelském řetězci“, jak procesy šéf Apple označuje, ke zdražení může samozřejmě dojít.