Zahráli jsme si na iPhonu 15 Pro nový Assassin’s Creed Mirage, aby vy jste (ne)museli

Když Apple na zářijové Keynote světu oficiálně ukázal iPhony 15 Pro s čipem A18 Pro, nejednoho jablíčkáře včetně mě nadchnul slibem, že díky výkonu tohoto čipu dokáží nové iPhony rozjet i největší počítačovo-konzolové herní hity v čele s Resident Evil či Assassin’s Creed Mirage coby nejnovějším dílem herní série Assassin’s Creed. Právě na druhou zmiňovanou hru jsem se pak velmi těšil i já, jelikož jsem na sérii Assassin’s Creed vyrostl a návrat ke kořenům, kteří vývojáři od Mirage slibovali, jsem si proto nechtěl na iPhonu nechat ujít.

Grafika dost možná nenaplní vaše očekávání

Když začaly v App Store vycházet první AAA hry pro iPhony 15 Pro (Max) a iPady s čipy M1 a novějšími, jejich grafika mi přišla na to, že se o ní staral mobil, opravdu skvělá. Totéž jsem proto čekal i od Assassin’s Creed Mirage, které bylo v App Store uvolněno teprve 6. června. Bohužel, wow efekt se nekonal, ba právě naopak. Když jsem totiž hru „nastartoval“ a začal jí na iPhonu 15 Pro hrát, byl jsem trochu zklamaný tím, co se Ubisoft rozhodl na iPhony pustit a co chce jablíčkářům do 20. června za na 599 Kč a poté za 1199 Kč prodávat. Jasně, nepočítal jsem s tím, že budu koukat na 4K rozlišení, ale zároveň jsem nečekal, že budu koukat na relativně otrhané textury a postavy, které působí leckdy skoro až kresleným dojmem. Nechápejte mě prosím zle – hra jako taková nevypadá vůbec špatně! Když ji však srovnám jednak s její konzolovou předlohou a jednak dříve vydanými Resident Evily či Death Strandingem, přijde mi graficky slabší.

Rozhodně tedy nemůžu říci, že by Bagdád v AC Mirage vypadal celou dobu vyloženě špatně, jelikož jsou pasáže, ve kterých se mi líbil. Je ale opravdu dost vidět, že si zde Ubisoft ukousl možná až moc velké sousto a že množství detailů, které je schopen do mobilního portu hry dostat, je v porovnání s konzolovou verzí zkrátka menší. Mimochodem, vím, o čem mluvím. Konzolovou verzi jsem si totiž nedávno zahrál na Xboxu Series X i S a musím říci, že i na podstatně levnějším Xboxu Series S vypadá hra o dost lépe lépe než na displeji iPhonu. Zde se ale sluší jedním dechem dodat, že je to možná i dost o tom, jak hru člověk hraje. Při hraní na mobilu máte totiž leckdy potřebu koukat opravdu zblízka, abyste vše hezky viděli, kvůli čemuž si tak dost možná všímáme více detailů a nedodělků než na velkých televizích, od kterých sedíme několik metrů.

Co mě rozhodně štve víc než grafika, je hratelnost, která není občas úplně dobrá. Jak při využití dotykového ovladače na displeji iPhonu, tak i při využití herního ovladače připojeného k iPhonu (já hrál konkrétně s ovladačem k Xboxu) se má hra čas od času tendenci mírně kousat a to jak na nastavení grafiky na nejvyšší detaily, tak na střední. Nejedná se o nějaké velké záseky, ale spíš o viditelný pokles fps, který pokazí celkový dojem z plynulosti. Ten přitom není kdovíjaký ani v případě, že se hra neseká, jelikož vše běží na 30fps, pocitově pak o něco méně. Myslím si ale, že Ubisoft dříve či později dorazí s updatem, který hru optimalizuje jak z hlediska grafiky, tak i hratelnosti jako takové.

A pak je tu bohužel strašák, se kterým bojovaly i všechny dříve vydané AAA hry na iPhony v čele s Resident Evilem, ale taktéž i hry určené vyloženě pro mobily. Na mysli nemám samozřejmě nic jiného než výrazné zahřívání telefonu, které se i zde dostaví velmi rychle a teplotu telefonu dokáže do pár minut dostat na takovou úroveň, že je vám jeho držení v ruce skoro až nepříjemné. Jasně, bavíme se o extrémně náročné hře, u které se podobné chování musí čekat, ale i přesto je třeba, aby zde tato věc zazněla a to dost možná i kvůli tomu, co napíšu nyní. Spotřeba baterky je pak taktéž opravdu velká, za zhruba 2 hodinky hraní bylo ze 100% nabitého iPhonu rázem nějakých 15 % baterky.

Vyplatí se za tuto cenu pořízení?

Upřímně si myslím, že můj pohled na Assassin’s Creed Mirage na iPhonu by byl úplně jiný, kdyby jej Ubisoft prodával za úplně jinou cenu než kolik si za něj účtuje teď. Ano, 599 Kč na nejnovější díl série Assassin’s Creed není nějak moc. Je to ale dost na mobilní hru s podobnou grafikou a hratelností a zároveň je to +- stejná cena, za kterou lze tuto hru nyní sehnat i na konzole a počítače. A to je dost možná hlavní kámen úrazu. Přeci jen, iPhone 15 Pro stojí v základu necelých 30 000 Kč. Oproti tomu Xbox Series S nyní seženete například na Alze za 5990 Kč a to i se 3 měsíci Xbox Game Passu Ultimate (tedy náloží her zdarma). Full HD televizi či monitor má v dnešní době doma prakticky každý a krabicovou verzi Assassin’s Creed Mirage pak seženete na stejném obchodě za 699 Kč – tedy o 100 Kč dráž. Herní zážitek bude přitom diametrálně odlišný.

Samozřejmě je mi jasné, že si iPhone nekupujete jako herní konzoli, ale jako multifunkční zařízení, zatímco z Xboxu toho o moc víc než hry nevymámíte. Spíš tím chci říci, že když má člověk 30 000 Kč na iPhone, pak si myslím, že na účtu najde i pár tisíc na byť základní Xbox, který mu zážitek z té samé hry poskytne na úplně jiném levelu.

Jasně, na iPhonu si můžete tu stejnou hru zahrát kdekoliv, ale je právě dávka volnosti „navíc“ přesně to, co fanoušek videoher chce? Respektive, chce volnost víc než kvalitu, kterou by mu dopřála konzole? Osobně si to úplně nemyslím. Kdybych si tedy měl vybrat mezi koupí konzolové verze a té mobilní, přestože jsem mimo domov docela často a dlouhou chvíli si rád mobilem krátím, osobně bych dal vždy přednost konzolové verzi právě kvůli lepší hratelnosti a kvalitě. To ovšem v případě, kdybych vybíral z verzí se stejnou cenovkou. Mít možnost si okleštěného Assassin’s Creed Mirage koupit třeba za 300 Kč, asi moc neváhám.

Hrát konzolovou hru na iPhonu je úžasné, než …

Nechci se zde pouštět do zbytečně ostré kritiky, která je beztak jen mým subjektivním názorem. Tím spíš, když si člověk uvědomí, že hru, která byla donedávna hratelná skutečně jen na výkonných počítačích a herních konzolích, najednou běží na maličkém telefonu ve vaší kapse, což je zkrátka úžasné. Člověk má totiž díky této možnosti konečně v rukou zábavu kdekoliv a kdykoliv. Na druhou stranu si ale říkám, jestli je tento úhel pohledu vlastně správný a já se tu jen „neopíjím rohlíkem“. Přeci jen, až bude AC Mirage stát to, co má, úplně si nejsem jistý, jestli bude mít jeho pořízení cenu, když za víceméně stejnou cenu si můžu koupit tutéž hru pro Xbox, PlayStation či PC a užiju si jí daleko víc.

Ve výsledku bych tedy řekl, že port Assassin’s Creed Mirage je další hezkou ukázkou toho, co dnešní mobilní telefony dokáží, ale zároveň též ukázkou toho, že je mobilní gaming s AAA hrami stále v plenkách a bude trvat ještě dlouho, než z nich vyroste. V tuto chvíli je tak tato možnost hraní určená dle mého skutečně spíš pro nadšence, kteří chtějí mít hry neustále při sobě a jsou ochotni díky svému opojení technologiemi tolerovat určité nedodělky.