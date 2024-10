Apple trestuhodně mrhá potenciálem Apple TV. Stačí jedna změna a hned by dávala větší smysl

Apple TV je v očích mnoha jablíčkářů jedním z nejzbytečnějších produktů v portfoliu Applu. Já s touto myšlenkou sice tak úplně nesouhlasím, jelikož je tento produkt součástí naší domácnosti již řadu let, stejně jako jsme „na něj“ naučili mé rodiče, ale na druhou stranu kriticky přiznávám, že využitelnost Apple TV jako takové je docela chabá. Vždyť kromě sledování streamovacích služeb či IPTV a snadnému přístupu k fotkám vlastně není na Apple TV moc co dělat. Jasně, k dispozici jsou různé hry, ale upřímně, ty za moc nestojí a to ani v případě, že si předplatíte Apple Arcade. A přitom by stačilo ze strany Applu tak málo, aby dostala Apple TV zcela nový rozměr, který by extrémně zaujal i mě. Takto se totiž musím poohlížet po jiném řešení.

Ačkoliv jsou časy, kdy jsem docela aktivně hrál videohry na počítači a herní konzoli dávno pryč, když už mám nějaký ten volný čas a nemusím skutečně nic dělat doma či na zahradě, rád si k mému Xboxu sednu a nějaké ty hry opráším. V poslední době je to hlavně Call of Duty: Warzone, které po večerech hráváme s Romanem z LsA a dalšími dvěma kamarády. Rád si ale zahraju i singleplayerovky v čele s Metrem, Assassin’s Creed, Kingdom Come či Mafií. O to víc mě občas štve, že některé zajímavé singleplayerovky typu The Last of Us, God of War, Ghost of Tsusima či Death Stranding jsou exkluzivitou pro PlayStation a já si je tak na Xboxu nezahraju. Kupovat klasické PC je pak pro mě zcela zbytečné. O to víc mě štve, že poslední zmiňovaná hra je k dispozici na iPhonech a Macích, takže je optimalizovaná pro Apple hardware i software, ale na Apple TV se zcela zapomnělo. Přitom by zde dávala její podpora velký smysl.

Applu by stačilo vlastně jen nasadit do Apple TV výkonnější procesor spolu s RAM pamětí a v případě potřeby do ní navrátit aktivní chlazení. Spustit AAA hry dostupné pro iPhony a iPady by pak už nebyl takřka 100% žádný problém, jelikož tvOS je vlastně jen přepracovaný iOS. My bychom si pak díky tomuto upgradu mohli na Apple TV zahrát velmi kvalitní hry takřka tak jako na konzoli. Připojit herní ovladač k ní totiž už nějaký ten pátek jde a horší grafiku bychom jí zcela určitě odpustili. Přeci jen, rozměrově se jedná o zařízení zcela nesrovnatelné s Xboxy či PlayStationy. Hraní na Apple TV by navíc samozřejmě svět vnímal spíš jako další možnost využití tohoto televizního smart boxu nežli jako hlavní argument pro její koupi.

Těžké říci, proč se Apple něčemu podobnému stále brání i v době, kdy už pár AAA titulů dostupných pro iPhony, iPady a Macy má. Dost možná je to ale zčásti zapříčiněno jeho strachem z toho, že se vývojáři her do přidávání svých titulů na jeho softwarové platformy příliš nepohrnou, protože zkrátka nebudou chtít platit 30% provizi z případného prodeje dané hry. Na druhou stranu by ale právě tímto způsobem mohli dostat své hry do spousty dalších domácností, což by bylo rozhodně zajímavé. A myšlenka, že pošlu dítě na prázdniny k babičce a do batohu mu přibalím jen jeho herní ovladač s tím, že si jej následně dítko připojí u babičky k Apple TV a zahraje si tam ve volných chvílích svou oblíbenou konzolovku za mě není vůbec špatná.

Dokud se tak však nestane (a pokud vůbec), budeme se muset spoléhat na dosavadní řešení ve formě zrcadlení hry z iPhonu do Apple TV, u kterého však dochází k výraznému zahřívání telefonu a tedy se jedná o dlouhodobější záležitost, popřípadě hraní na klasické herní konzoli či počítači. Zajímavou možností mohou být samozřejmě i herní streamovací služby, které mám v plánu si v dohledné době taktéž vyzkoušet, abych si udělal jasno v tom, jaká je v současnosti jejich (ne)využitelnost třeba právě pro mé vlastní účely.