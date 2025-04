Fanoušci seriálu Severance z Apple TV+, jásejte! Chystá se ikonická klávesnice firmy Lumon

Jestli jste propadli seriálu Severance na Apple TV+, možná vás zaujme nový kousek od Atomic Keyboard. Společnost představila mechanickou klávesnici MDR Dasher, která jako by vypadla přímo z kanceláře oddělení Macrodata Refinement ve firmě Lumon. Ačkoliv se nejedná o oficiální produkt Applu, odkaz na kultovní sérii je okamžitě rozpoznatelný.

MDR Dasher používá 70% rozložení kláves a integrovaný trackball. Má tmavě modré šasi a kulaté klávesy, které přesně ladí s retro-futuristickým vizuálem z Severance. Nejvíce ale zaujme to, co na klávesnici chybí, a sice že zde nenajdete Escape, Control ani Option klávesu. A to není náhoda. Tato absence funguje jako symbol. V prostředí seriálu jsou zaměstnanci doslova odděleni od svých venkovních já, bez paměti na život mimo kancelář a bez vědomí o své práci, když jsou mimo ni. Žádná úniková klávesa zde nedává smysl. Od práce totiž není kam utéct.

Přesto se nejedná jen o sběratelský artefakt. MDR Dasher je plně funkční zařízení s USB-C připojením a podporou pro macOS, Windows i Linux. Atomic Keyboard ji popisuje jako ideální pro „Innie i Outie“. Ať už upravujete tabulky, nebo analyzujete makrodata. Momentálně je MDR Dasher ve fázi předběžného spuštění. Výrobce sbírá zájemce o informace a případný budoucí nákup. Cena zatím není známá, ale mezi fanoušky Severance i milovníky unikátních mechanických klávesnic je už teď o produkt zájem.