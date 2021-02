Spoluzakladatel Netflixu se tvrdě obul do Applu a jeho TV+

Streamovací služba Apple TV+ si sice svou premiéru odbyla již v roce 2019, ani zhruba rok a čtvrt po jejím spuštění ji však nelze označit za úspěšnou. Na konkurenci v podobě Netflixu, HBO GO či Disney+ totiž výrazné ztrácí a to jak v množství obsahu, tak i divácké základně. Jen pro představu – na konci čtvrtého čtvrtletí loňského roku držela ve své domovině, ve které by měla být dle předpokladů nejsilnější, pouhý 3% podíl na trhu streamovacích služeb, což je naprosto zanedbatelné. Že se jedná o velkou blamáž se nyní nebál říci ani spoluzakladatel Netflixu a jeho bývalý šéf Marc Randolph v rozhovoru pro Yahoo Finance.

Zatímco při otázce, jak vnímá konkurenci Netflixu se Randolph nebál velmi pochválit Disney+, na Apple TV+ nenechal prakticky nit suchou. Apple totiž dle něj službu zkrátka nezvládl a neexistují pro něj žádné omluvy a ani výmluvy, kterými by její neúspěch mohl obhájit. Minimálně jeho finanční zdroje jsou totiž natolik dobré, že by s nimi měl být bez problému schopen nabídnout daleko lepší platformu, než kterou nabízí nyní.

Randolphovi se zdá, že Apple vede celou službu špatně a ni rok a čtvrt po jejím spuštění nedává svým uživatelům mnoho důvodů, proč si Apple TV+ předplácet. To se pak velmi odráží na tom, že zhruba 62 % uživatelů Apple TV+ jí využívá díky bezplatnému předplatnému darovanému Applem s tím, že velká část těchto uživatelů se po vypršení tohoto dárku pro prodloužení nerozhodne. “Nelze stále nahrazovat odcházející diváky. Je potřeba dát těm stávajícím důvod, proč ve službě zůstat,” nechal se v rozhovoru spoluzakladatel Netflixu slyšet a dodal, že v některých směrech – zejména pak těch obsahových – by měl být Apple zkrátka radikálnější, aby se mohl s Netflixem či Disney+ měřit.

Že je zatím Apple TV+ jeden velký přešlap si musí velmi dobře uvědomovat i samotný Apple. Divácký zájem je totiž slabý na všech frontách, což potvrzují i mnohé průzkumy, ze kterých vychází pořady z Apple TV+ v porovnání s těmi z konkurenčních platforem jako prakticky nesledované. Kalifornský gigant se sice v poslední době velmi snaží službu zásobovat novým obsahem, avšak zatím se jí nastartovat stále nepodařilo. Zda se to v následujících měsících či letech změní je však v tuto chvíli těžké předjímat.