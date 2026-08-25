Apple potichu vydal novou Magic Keyboard. Změny si všimnete až při bližším pohledu

Apple dnes bez jakéhokoliv velkého oznámení upravil několik modelů své Magic Keyboard. Nejde přitom o nový design ani příchod nějaké zásadní funkce, ale o poměrně nenápadnou změnu popisků jednotlivých kláves. Pokud máte americkou verzi klávesnice, můžete si novinky všimnout prakticky okamžitě.
Apple totiž u nově prodávaných Magic Keyboard začal místo textových popisků používat symboly. Týká se to kláves Tab, Caps Lock, Shift, Return a Delete. U velké varianty s numerickým blokem je změn ještě více – symboly nově najdete také na klávesách Home, Page Up, Page Down, End, Clear a Enter.
Apple změnu udělal potichu
Zajímavé je především to, že Apple žádnou novou Magic Keyboard oficiálně nepředstavil. Jednoduše aktualizoval produkty ve svém obchodě a nově prodávané kusy mají odlišně označené klávesy.
Změna se týká čtyř modelů: klasické Magic Keyboard, verze s Touch ID a varianty s Touch ID a numerickou klávesnicí. U posledně zmíněné jsou změny dostupné jak u bílé, tak černé varianty. Jedinou americkou verzí, která se této úpravy zatím vyhnula, je Magic Keyboard s numerickým blokem bez Touch ID.
Nejde tedy o změnu, kvůli které by majitelé současné Magic Keyboard měli okamžitě běžet do obchodu. Funkčně zůstává všechno při starém. Apple pouze sjednocuje vzhled klávesnic s tím, co už používá u svých novějších notebooků.
Stejné symboly už mají nové MacBook
Právě tady je totiž celý důvod změny. Apple už letos podobné značení nasadil u nových MacBook Air, MacBook Pro a MacBook Neo. Místo slov tak používají na vybraných klávesách jednoduché symboly. Magic Keyboard se tím pádem pouze přizpůsobuje novému vizuálnímu stylu Apple. Pokud máte například MacBook a vedle něj používáte externí Magic Keyboard, budou nyní obě klávesnice působit podstatně jednotněji.
A zajímavé je, že se změna netýká pouze Spojených států. Americké rozložení klávesnice je výchozí také například v Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu nebo v Singapuru. V evropských variantách přitom Apple podobné symboly používá už delší dobu. Na první pohled tedy jde o naprostou maličkost. Přesto mi přijde docela zajímavé sledovat, jak Apple postupně sjednocuje i takové detaily napříč svým hardwarem. Magic Keyboard se dnes sice nezměnila technicky vůbec, ale Apple jí potichu vtiskl stejný vizuální jazyk, který už používají jeho nejnovější MacBook.