Apple právě představil nový Mac mini. S M6 nabídne až 4× vyšší AI výkon

Apple dnes bez velkého předchozího upozornění představil novou generaci Mac mini. Nejmenší stolní Mac dostává hned dvě nové čipové varianty – základní M6 a výrazně výkonnější M5 Pro. Apple přitom tentokrát nevsadil jen na tradiční zvýšení výkonu. Velká část novinek se točí kolem umělé inteligence a možnosti provozovat náročné AI modely přímo na zařízení. Nový Mac mini je možné předobjednat už dnes a první kusy se k zákazníkům dostanou 22. září. Základní varianta s M6 začíná v USA na 899 dolarech, zatímco Mac mini s M5 Pro startuje na 1699 dolarech.
M6 přináší výrazně vyšší výkon
Největší novinkou je pochopitelně samotný M6. Ten má 12jádrový CPU a 12jádrové GPU, tedy v obou případech o dvě jádra více než M4 v předchozím Mac mini. Apple zároveň uvádí až o 40 % vyšší výkon CPU a až dvojnásobný grafický výkon.
Ještě zajímavější je ale práce s AI. Každé GPU jádro nově obsahuje vlastní Neural Accelerator a Apple k tomu přidal nový Dual 16-core Neural Engine. Výsledkem má být až čtyřikrát rychlejší AI výkon oproti Mac mini s M4. Apple například uvádí až 4,8× rychlejší zpracování promptů v LM Studio ve srovnání s Mac mini s M4. Oproti prvnímu Mac mini s M1 má být rozdíl dokonce až 13,5násobný.
Rychlejší bude i úložiště
Apple přitom nezapracoval jen na procesoru a grafice. Mac mini s M6 má nabídnout také až dvojnásobně rychlé úložiště oproti předchozí generaci. Standardem je nově 16 GB sjednocené paměti, přičemž maximem zůstává 32 GB. Paměťová propustnost pak dosahuje až 170 GB/s. To je důležité právě při práci s lokálními AI modely, protože ty dokážou paměťový subsystém zatížit opravdu výrazně.
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M5 Pro udělá z Mac mini malou pracovní stanici
Kdo potřebuje ještě více výkonu, může sáhnout po Mac mini s M5 Pro. Ten nabídne až 18jádrový CPU a až 20jádrové GPU. Grafická část má nový shader core a třetí generaci ray tracingu, takže Apple jej cílí například na 3D grafiku, vývoj her, vizualizace nebo náročné video.
Zajímavý je opět především AI výkon. M5 Pro má Neural Accelerators v každém GPU jádru a podporuje až 64 GB sjednocené paměti s propustností 307 GB/s. To už je konfigurace, která dává smysl i pro provoz opravdu velkých lokálních AI modelů. Apple uvádí například až 4× rychlejší zpracování promptů v LM Studio oproti Mac mini s M4 Pro a až 4,5× rychlejší ray tracing v Blenderu ve srovnání s Mac mini s M2 Pro.
Mac mini dostal Wi-Fi 7 i Thunderbolt 5
Novinka se posunula také v oblasti konektivity. Obě varianty podporují Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a 2,5Gb Ethernet, přičemž za příplatek je možné získat 10Gb Ethernet. Mac mini s M6 má na zadní straně tři porty Thunderbolt 4, zatímco M5 Pro dostává trojici Thunderbolt 5. Právě Thunderbolt 5 umožňuje dokonce propojit více Mac mini dohromady a využít je pro provoz větších AI modelů přímo na zařízení. Na přední straně pak zůstávají dva USB-C porty a sluchátkový konektor s podporou sluchátek s vysokou impedancí.
Mac mini je připravený na Siri AI
Apple nový Mac mini samozřejmě spojuje také s macOS 27. Právě ten přinese například výrazně schopnější Siri AI, která má pracovat s osobním kontextem uživatele, prohledávat jeho zprávy, e-maily a fotografie a provádět úkoly napříč aplikacemi.
A právě tady podle mě začíná nový Mac mini dávat ještě větší smysl. Apple jej totiž stále více prezentuje nejen jako klasický stolní počítač, ale také jako zařízení, které může běžet neustále a fungovat jako lokální AI centrum. Mac mini se tak vlastně vydává trochu jiným směrem než před několika lety. Pořád jde o malý a relativně nenápadný počítač, ale uvnitř má dost výkonu na to, aby zvládl náročnou práci s lokálními modely a AI agenty. A osobně mi na nové generaci přijde nejzajímavější právě tohle. Apple z Mac mini nedělá jen rychlejší počítač. S M6 se z něj snaží udělat malý stolní základ pro éru lokální AI.