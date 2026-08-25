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Apple chystá nový Mac mini. Představí jej ještě před iPhone 18 Pro

Mac
J. FilipJiří Filip
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Apple má podle všeho na letošní srpen ještě jednu hardwarovou novinku. Reportér Mark Gurman z Bloombergu totiž tvrdí, že společnost představí nový Mac mini už „v příštích dnech“. Pokud se tak skutečně stane, půjde zároveň o poslední nový produkt, který Apple uvede ještě před odchodem Tima Cooka z pozice CEO 1. září. Načasování je přitom poměrně zajímavé. Velká podzimní akce Apple, na které se očekává představení iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a skládacího iPhone, by se měla podle současných informací uskutečnit 9. září. Nový Mac mini by tedy musel přijít ještě před koncem srpna.

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M5, nebo rovnou M6?

Největší otázkou je pochopitelně čip. Apple podle Gurmana během vývoje testoval Mac mini s M5 i M6 a v tuto chvíli není jasné, pro kterou variantu se nakonec rozhodne. To je poměrně zajímavá situace, protože současný Mac mini Apple představil v říjnu 2024 s čipy M4 a M4 Pro. Pokud by novinka dorazila už nyní s M5, šlo by o logický generační posun. Pokud by ale Apple rovnou použil M6, dostal by Mac mini čip, který by se měl objevit také v dalších nových Mac. Apple přitom podle dosavadních informací chystá M6 MacBook Pro a nový iMac na podzim. 

Osobně bych byl docela zvědavý právě na variantu s M6. Představit jej ale už nyní, zatímco další Macy s M6 dorazí až později, by z pohledu produktové strategie Apple působilo trochu zvláštně. Na druhou stranu, Mac mini je nyní díky AI boomu obrovský hit, takže kdyby z něj udělal Apple tak trochu vlajkovou loď dalších týdnů, ve výsledku by to vlastně docela dávalo smysl. 

Mac Mini M4 a Studio Display LsA 14 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 14
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 15 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 15
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 16 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 16
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 17 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 17
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 20 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 20
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 21 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 21
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 22 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 22
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 23 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 23
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 24 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 24
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 25 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 25
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 26 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 26
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Mac mini má problém s dostupností

Nový Mac mini by navíc mohl přijít právě v době, kdy je současný model poměrně špatně dostupný. Apple má u některých konfigurací v americkém online obchodě aktuálně uvádět dodací lhůtu 4 až 10 týdnů. Důvodem má být mimo jiné rostoucí zájem o Mac mini kvůli jeho využití pro lokální provoz AI modelů a zároveň nedostatek paměťových čipů, což je podle mě poměrně důležitý detail. Mac mini se totiž v posledních letech stal trochu nečekaným hitem mezi uživateli, kteří chtějí relativně levný počítač s vysokým výkonem. Právě kompaktní rozměry a možnost připojit si vlastní monitor z něj dělají velmi zajímavou alternativu k MacBook nebo iMac.

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Apple jej začne vyrábět i v USA

Nový Mac mini má navíc zajímavou spojitost s Texasem. Apple už dříve oznámil, že Foxconn začne ještě letos některé Mac mini vyrábět v nové továrně v Houstonu. Ta byla otevřena právě tento měsíc a její slavnostní otevření navštívil také Tim Cook společně s představiteli americké vlády.  Není proto vyloučeno, že právě americká výroba bude jedním z témat, která Apple při uvedení nového Mac mini zdůrazní.

Pokud se tedy informace Bloombergu potvrdí, čeká nás ještě před zářijovým iPhone eventem jedno poměrně zajímavé překvapení. A vzhledem k tomu, že Apple údajně plánuje nový Mac mini představit už během několika dní, nemusíme tentokrát na odpověď čekat týdny, ale doslova jen pár dnů. Chystáte-li se tedy nyní koupit nový Mac mini, možná ještě chvíli počkejte.

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Diskuze
iPhone 18 Pro

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