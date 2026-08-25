Apple chystá nový Mac mini. Představí jej ještě před iPhone 18 Pro

Apple má podle všeho na letošní srpen ještě jednu hardwarovou novinku. Reportér Mark Gurman z Bloombergu totiž tvrdí, že společnost představí nový Mac mini už „v příštích dnech“. Pokud se tak skutečně stane, půjde zároveň o poslední nový produkt, který Apple uvede ještě před odchodem Tima Cooka z pozice CEO 1. září. Načasování je přitom poměrně zajímavé. Velká podzimní akce Apple, na které se očekává představení iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a skládacího iPhone, by se měla podle současných informací uskutečnit 9. září. Nový Mac mini by tedy musel přijít ještě před koncem srpna.
M5, nebo rovnou M6?
Největší otázkou je pochopitelně čip. Apple podle Gurmana během vývoje testoval Mac mini s M5 i M6 a v tuto chvíli není jasné, pro kterou variantu se nakonec rozhodne. To je poměrně zajímavá situace, protože současný Mac mini Apple představil v říjnu 2024 s čipy M4 a M4 Pro. Pokud by novinka dorazila už nyní s M5, šlo by o logický generační posun. Pokud by ale Apple rovnou použil M6, dostal by Mac mini čip, který by se měl objevit také v dalších nových Mac. Apple přitom podle dosavadních informací chystá M6 MacBook Pro a nový iMac na podzim.
Osobně bych byl docela zvědavý právě na variantu s M6. Představit jej ale už nyní, zatímco další Macy s M6 dorazí až později, by z pohledu produktové strategie Apple působilo trochu zvláštně. Na druhou stranu, Mac mini je nyní díky AI boomu obrovský hit, takže kdyby z něj udělal Apple tak trochu vlajkovou loď dalších týdnů, ve výsledku by to vlastně docela dávalo smysl.
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Mac mini má problém s dostupností
Nový Mac mini by navíc mohl přijít právě v době, kdy je současný model poměrně špatně dostupný. Apple má u některých konfigurací v americkém online obchodě aktuálně uvádět dodací lhůtu 4 až 10 týdnů. Důvodem má být mimo jiné rostoucí zájem o Mac mini kvůli jeho využití pro lokální provoz AI modelů a zároveň nedostatek paměťových čipů, což je podle mě poměrně důležitý detail. Mac mini se totiž v posledních letech stal trochu nečekaným hitem mezi uživateli, kteří chtějí relativně levný počítač s vysokým výkonem. Právě kompaktní rozměry a možnost připojit si vlastní monitor z něj dělají velmi zajímavou alternativu k MacBook nebo iMac.
Apple jej začne vyrábět i v USA
Nový Mac mini má navíc zajímavou spojitost s Texasem. Apple už dříve oznámil, že Foxconn začne ještě letos některé Mac mini vyrábět v nové továrně v Houstonu. Ta byla otevřena právě tento měsíc a její slavnostní otevření navštívil také Tim Cook společně s představiteli americké vlády. Není proto vyloučeno, že právě americká výroba bude jedním z témat, která Apple při uvedení nového Mac mini zdůrazní.
Pokud se tedy informace Bloombergu potvrdí, čeká nás ještě před zářijovým iPhone eventem jedno poměrně zajímavé překvapení. A vzhledem k tomu, že Apple údajně plánuje nový Mac mini představit už během několika dní, nemusíme tentokrát na odpověď čekat týdny, ale doslova jen pár dnů. Chystáte-li se tedy nyní koupit nový Mac mini, možná ještě chvíli počkejte.