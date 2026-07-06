Mac mini se stal jedním z nejoblíbenějších počítačů pro AI

Mac mini byl dlouhé roky považován hlavně za cenově dostupný stolní počítač pro běžnou práci. Dnes ale získává úplně novou roli. Podle Applu se právě Mac mini spolu s Macem Studio stal jedním z nejvyhledávanějších zařízení pro provoz AI agentů a lokálních modelů umělé inteligence. Potvrdil to Doug Brooks, senior produktový manažer Apple Silicon. V rozhovoru pro The Deep View Brooks uvedl, že Apple zaznamenává mimořádně vysokou poptávku po modelech Mac mini a Mac Studio. Důvodem nejsou jen výkonné čipy Apple Silicon, ale především způsob, jakým vývojáři dnes umělou inteligenci používají.
Podle něj mnoho lidí nechce AI provozovat na svém hlavním počítači. Místo toho hledají samostatný stroj, který může běžet nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a zůstává plně pod jejich kontrolou. Právě Mac mini se podle Applu pro tento scénář ukázal jako ideální řešení. Ještě před několika lety většina služeb využívajících umělou inteligenci fungovala výhradně v cloudu. S rostoucím výkonem moderních čipů se ale situace začíná měnit. Stále více vývojářů provozuje velké jazykové modely přímo na vlastním hardwaru. Důvodem jsou nižší provozní náklady, vyšší bezpečnost dat i větší soukromí. Navíc odpadá závislost na vzdálených serverech a průběžných poplatcích za cloudové služby.
Brooks zároveň vysvětluje, že moderní AI už není jen otázkou grafického výkonu. Podle něj spolupracují při zpracování úloh všechny části čipu, tedy procesor, grafické jádro, Neural Engine i další specializované akcelerátory. Právě tento přístup je podle Applu jednou z hlavních výhod architektury Apple Silicon. Místo spoléhání na jedinou výpočetní jednotku rozděluje systém práci mezi více částí čipu podle typu úlohy.
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Základy vznikly dávno před ChatGPT
Apple připomíná, že Neural Engine se v jeho čipech objevil ještě dlouho před nástupem generativní umělé inteligence. Původně měl urychlovat strojové učení, rozpoznávání obrazu nebo zpracování hlasu přímo v zařízení. Dnes se ukazuje, že tato rozhodnutí firmě výrazně pomohla při přechodu na moderní AI modely. Apple navíc postupně přidal specializované akcelerátory i do dalších částí čipu, čímž zvýšil výkon napříč celou platformou, od iPhonů až po nejvýkonnější Macy. Přesto Apple nepočítá s tím, že by veškerá umělá inteligence běžela pouze lokálně. Brooks očekává hybridní model, ve kterém samotný AI agent rozhodne, které úlohy zvládne zařízení přímo a které bude výhodnější odeslat do cloudu. Takový přístup má nabídnout nejlepší kombinaci výkonu, rychlosti, ochrany soukromí i provozních nákladů.
Zajímavý je také pohled Applu na budoucnost samotné umělé inteligence. Podle Brookse budou nejlepší AI funkce ty, kterých si uživatel téměř nevšimne. Apple tento přístup označuje jako „transparentní AI“. Funkce využívající umělou inteligenci budou součástí systému nebo aplikací, aniž by uživatel musel přemýšlet nad tím, že právě AI používá. Jako příklady uvedl aplikaci Draw Things pro lokální generování obrázků nebo SwingVision, která pomocí kamer iPhonu analyzuje tenisové a pickleballové zápasy v reálném čase.
Ještě před několika lety byl Mac mini především malým stolním počítačem pro kancelářskou práci nebo domácí použití. Dnes se z něj podle samotného Applu stává zařízení, na kterém běží AI agenti, automatizace i lokální jazykové modely. Pokud bude trend přesouvání umělé inteligence z cloudu přímo do zařízení pokračovat, může být Mac mini jedním z nejdůležitějších produktů Applu v nové éře AI. A právě proto Apple tvrdí, že zájem o tento nenápadný počítač nikdy nebyl větší.