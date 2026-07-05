Pomalé Safari na iPhonu? 3 jednoduché kroky, jak ho okamžitě zrychlit

Safari patří mezi nejrychlejší mobilní prohlížeče na trhu, přesto se může stát, že se webové stránky začnou načítat výrazně pomaleji než dříve. Kliknete na odkaz a místo okamžitého otevření se několik sekund díváte na otáčející se kolečko. Dobrou zprávou je, že ve většině případů nejde o problém vašeho internetového připojení ani samotného iPhonu. Příčinou bývají drobnosti, které lze odstranit během několika minut.
1. Obnovte internetové připojení
Než začnete hledat složitější řešení, zkuste nejprve obnovit síťové připojení. Přestože jde o velmi jednoduchý krok, překvapivě často pomůže. Pokud používáte Wi-Fi, otevřete Nastavení → Wi-Fi, bezdrátovou síť na několik sekund vypněte a následně ji znovu zapněte. Telefon si znovu vytvoří spojení s routerem a odstraní případné dočasné chyby. Stejný postup lze použít také u mobilních dat. Otevřete Nastavení → Mobilní data, data na několik sekund vypněte a následně znovu aktivujte. iPhone se znovu připojí k nejbližšímu vysílači operátora, což může výrazně zlepšit rychlost načítání webových stránek. Pomoci může také zapnutí režimu Letadlo přibližně na deset sekund. Po jeho vypnutí se obnoví všechna bezdrátová připojení včetně Wi-Fi, Bluetooth i mobilní sítě.
2. Vymažte mezipaměť Safari
Safari si průběžně ukládá soubory z navštívených webů, cookies i další data. Díky tomu se známé stránky načítají rychleji. Po delší době se ale mohou tato data nahromadit nebo poškodit a výsledek je přesně opačný – prohlížeč začne zpomalovat. V iOS 26 otevřete Nastavení → Aplikace → Safari a zvolte možnost Smazat historii a data webových stránek. Vyberte požadované časové období a akci potvrďte. Ještě důkladnější čištění provedete přes Pokročilé → Data webových stránek → Odstranit všechna data webových stránek. Safari odstraní uložené soubory jednotlivých webů a při další návštěvě stáhne jejich aktuální verzi. Pokud používáte Klíčenku na iCloudu, nemusíte se obávat ztráty uložených hesel. Ta zůstanou zachována.
3. Resetujte nastavení sítě
Jestliže Safari zůstává pomalé i po předchozích krocích, může být problém přímo v nastavení sítě. Příčinou mohou být staré konfigurace Wi-Fi, pozůstatky po VPN nebo poškozené síťové nastavení. Otevřete Nastavení → Obecné → Přenést nebo resetovat iPhone → Resetovat → Resetovat nastavení sítě. Poté budete vyzváni k zadání kódu zařízení a potvrzení celé operace. Po restartu telefonu bude potřeba znovu zadat hesla k uloženým Wi-Fi sítím. Na druhou stranu se tím odstraní většina problémů souvisejících se síťovou komunikací, které mohou zpomalovat nejen Safari, ale i další aplikace využívající internet.
Vyplatí se zkontrolovat i další nastavení
Pokud ani po provedení všech tří kroků nepozorujete zlepšení, zaměřte se na samotné internetové připojení. Vyzkoušejte otevřít stejné stránky na jiném zařízení nebo spusťte měření rychlosti internetu. Zkontrolujte také, zda nemáte aktivovaný režim Nízký objem dat, který může omezovat síťovou komunikaci některých aplikací. Ve většině případů však pomůže už některý z výše uvedených kroků. Vyčištění mezipaměti Safari nebo obnovení síťového připojení často zabere jen několik minut a prohlížeč se následně vrátí ke své původní rychlosti.