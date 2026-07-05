Jak moc dopředu se vyvíjí iPhone? Apple nechtěně potvrdil, že řeší nové modely prakticky hned po představení těch současných

Kdykoliv vydáme článek o chystaném iPhonu, který má dorazit až za rok nebo dokonce za dva, v komentářích se pravidelně objeví stejná reakce. „To je nesmysl, vždyť současný model ještě ani pořádně není venku.“ Nebo: „Apple přece ještě nemůže vědět, jak bude příští iPhone vypadat.“ Jenže realita vývoje moderních smartphonů je úplně jiná. A nejnovější únik dokumentů z dodavatelského řetězce Applu to nyní ukázal naprosto jasně.O to zajímavější je, že tentokrát nejde o žádné spekulace analytiků ani zákulisní informace od známých leakerů. Na internet se totiž dostaly interní materiály společnosti Tata Electronics, která patří mezi důležité výrobní partnery Applu. A právě v nich se nachází schémata základové desky připravovaného iPhonu 18 Pro.
Na celé věci je ale nejzajímavější datum. Na uniklém dokumentu je totiž uvedeno 11. prosince 2025. Jinými slovy zhruba tři měsíce po představení iPhonu 17 Pro. Apple tedy už v té době rozesílal výrobní podklady svým partnerům, aby mohli začít s testováním výroby jednotlivých komponentů.
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Právě to krásně ukazuje, jak obrovský náskok vývoj nových iPhonů má. Nejde totiž o to, že by Apple pár měsíců před premiérou začal něco navrhovat. V té době už bývá většina zásadních rozhodnutí dávno hotová a výrobci komponentů připravují výrobní procesy, testují výtěžnost produkce a dolaďují vše potřebné pro následnou masovou výrobu.
Ve skutečnosti se na jednom iPhonu pracuje několik let. Zatímco veřejnost si užívá právě představenou generaci, uvnitř Applu běží naplno práce na jejím nástupci a často už i na generaci další. Právě proto se čas od času dostanou ven informace o telefonech, které mají dorazit až za dlouhé měsíce. Nejde o žádné „vymýšlení si“, ale o úniky z dodavatelského řetězce, kde už jednotlivé firmy s budoucími produkty běžně pracují.
Venku je mnoho
Samotné uniklé dokumenty navíc odhalují i několik velmi zajímavých technických detailů. Zdá se například, že čip A20 Pro přinese jednu z největších změn v konstrukci za poslední roky. Místo jednoho monolitického čipu má Apple využít moderní chipletové řešení, při kterém budou procesorová, grafická i Neural Engine část rozděleny do samostatných bloků propojených pokročilým pouzdřením.
Zajímavě vypadá i situace kolem modemu. Dokumenty naznačují, že Apple zatím stále počítá se dvěma variantami. Některé regiony by měly dostat vlastní modem C2 s kódovým označením Ganymede, zatímco jiné mají nadále využívat modem od Qualcommu. Nechybí ani zmínka o novém hlavním fotoaparátu. Diagnostické soubory totiž ukazují změnu identifikátoru hlavního snímače z hodnoty 0x903 na 0x905, což naznačuje nasazení nové generace širokoúhlého senzoru.
Výrazně se má změnit také samotná konstrukce základové desky. Procesor se podle uniklých schémat přesouvá více ke kraji desky, zatímco úložiště bude zapuštěno hlouběji mezi jednotlivé vrstvy. Taková změna může pomoci s efektivnějším využitím prostoru uvnitř telefonu, současně ale může ovlivnit chlazení i případnou opravitelnost zařízení.
Ať už se všechny tyto informace nakonec potvrdí, nebo se část z nich během vývoje ještě změní, jedno je z dnešního pohledu naprosto zřejmé. Pokud příště narazíte na zprávu o připravovaném iPhonu s ročním předstihem, rozhodně není důvod ji automaticky považovat za nesmysl. Apple totiž na nových modelech pracuje prakticky okamžitě po uvedení těch předchozích a výrobní partneři dostávají první technické podklady překvapivě brzy. Nejnovější únik to nyní potvrdil lépe než cokoliv před ním.