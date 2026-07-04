6 nastavení iPhonu, která mohou zlepšit výdrž baterie i snížit zahřívání

Máte pocit, že je váš iPhone po poslední aktualizaci pomalejší, více se zahřívá a večer hledáte nabíječku mnohem dříve než dřív? Nejste sami. Po každé větší verzi iOS se podobné stížnosti objevují po celém světě. Důvodů může být hned několik – od dočasného indexování systému až po funkce, které běží na pozadí a zbytečně spotřebovávají energii. Dobrou zprávou je, že některé z nich můžete během několika minut vypnout nebo alespoň omezit. Nejde o žádné drastické zásahy a většina uživatelů si změny ani nevšimne. Naopak můžete získat delší výdrž baterie, nižší zahřívání telefonu a v některých případech i svižnější chod systému. Vybrali jsme šest nastavení, která stojí za kontrolu.
1. Vypněte sdílení analytických dat Applu
iPhone může na pozadí odesílat společnosti Apple diagnostická data o používání zařízení. Přestože jde o anonymní informace určené ke zlepšování systému, pokud je nechcete sdílet, můžete tuto funkci vypnout. Přejděte do Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Analýzy a vylepšení → vypněte možnost Sdílet analytiku iPhonu.
2. Zakažte významná místa
Funkce Významná místa si pamatuje lokality, které často navštěvujete. Apple tato data využívá například pro lepší navigaci, návrhy tras nebo personalizované služby. Pokud je nepotřebujete, můžete je vypnout. Přejděte do Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Polohové služby → Systémové služby → Významná místa → vypnout. Pokud chcete začít úplně od začátku, můžete zde zároveň smazat uloženou historii.
3. Omezte obnovování aplikací na pozadí
Jedna z funkcí, která má největší vliv na výdrž baterie. Aplikace díky ní mohou stahovat nový obsah i ve chvíli, kdy je vůbec nepoužíváte. Přejděte do Nastavení → Obecné → Obnovování aplikací na pozadí. Můžete vybrat pouze Wi-Fi nebo funkci úplně vypnout. Případně ji ponechat jen u aplikací, které ji skutečně potřebují.
4. Vypněte neustálé poslouchání na „Hey Siri“
Pokud Siri téměř nepoužíváte hlasem, nemusí váš iPhone neustále čekat na vyslovení aktivační fráze. Přejděte do Nastavení → Siri → vypněte možnost Poslouchat „Hey Siri“. Siri můžete kdykoliv vyvolat podržením bočního tlačítka, takže o asistenta nepřijdete.
5. Zakažte automatické stahování aktualizací iOS
iPhone může na pozadí automaticky stahovat nové verze systému, jakmile jsou dostupné. Pokud chcete mít nad aktualizacemi větší kontrolu, můžete automatické stahování vypnout. Postupujte následovně, přejděte do Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru → Automatické aktualizace → vypněte Stahovat aktualizace iOS. Nové verze systému si pak budete instalovat ručně ve chvíli, kdy vám to bude vyhovovat.
6. Nechte iPhone po aktualizaci několik hodin pracovat
Tohle je možná nejdůležitější bod ze všech. Po instalaci nové verze iOS telefon na pozadí indexuje fotografie, zprávy, soubory i databáze aplikací. Během této doby je vyšší spotřeba energie i mírné zahřívání naprosto normální. Pokud jste aktualizovali před několika hodinami, vyplatí se telefon přes noc připojit k nabíječce a Wi-Fi. Ve většině případů se během následujících 24 až 48 hodin spotřeba vrátí do normálu.