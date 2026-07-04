Nejdražší software na světě světě. Za některé programy firmy platí i stovky milionů dolarů

Pokud každý měsíc roníte slzu při placení předplatného za Office, pak věřte, že v případě některých aplikací, by vám na roční předplatné nestačilo ani kdybyste prodali svůj dům. Například za takový BlackRock Aladdin jsou firmy nuceny platit 2 až 20 milionů dolarů. Ve světě velkých bank, investičních fondů, automobilek, nemocnic nebo nadnárodních korporací ale existují programy, jejichž cena se počítá v milionech až stovkách milionů dolarů. V některých případech není nejdražší samotná licence, ale implementace, integrace, přístup k datům, podpora nebo individuální vývoj na míru. Připravili jsme přehled nejdražších softwarových platforem na světě včetně orientačních cen, které ukazují, kolik jsou největší společnosti ochotné zaplatit za systémy, bez nichž by jejich podnikání prakticky nemohlo fungovat.
1. Bloomberg Terminal
Bloomberg Terminal je nejznámější finanční software na světě. Používají jej investiční banky, hedge fondy, makléři, centrální banky i největší světové společnosti. Nabízí živá data z burz, ekonomické statistiky, zprávy, analýzy, grafy, oceňování aktiv i legendární komunikační systém Bloomberg Chat. Pro mnoho obchodníků představuje každodenní pracovní nástroj.
Cena:
Přibližně 27 000 USD ročně za jednu licenci.
Velké banky s tisícem terminálů mohou zaplatit více než 27 milionů USD ročně.
2. FactSet
FactSet je hlavním konkurentem Bloombergu. Zaměřuje se na finanční analýzy, oceňování společností, správu portfolií, ekonomická data a investiční výzkum. Platformu využívají především analytici, asset manažeři a investiční fondy.
Cena:
Přibližně 25 000 USD ročně za uživatele.
3. LSEG Workspace (dříve Refinitiv Eikon)
Refinitiv Eikon, dnes známý jako LSEG Workspace, je další profesionální platformou pro finanční trhy. Nabízí tržní data, zprávy, analytické nástroje, obchodní informace i monitoring světových burz v reálném čase.
Cena:
Přibližně 22 000 USD ročně za licenci.
4. BlackRock Aladdin
Aladdin patří mezi nejdražší a nejvýkonnější finanční systémy na světě. Vyvinula jej společnost BlackRock a dnes přes něj investiční fondy, pojišťovny i banky spravují aktiva v hodnotě desítek bilionů dolarů. Software zajišťuje řízení rizik, správu portfolií, obchodování i simulace investičních scénářů.
Cena:
Běžné enterprise kontrakty se pohybují mezi 2 až 20 miliony USD ročně.
Největší instituce mohou platit ještě výrazně více.
5. Murex
Murex je software určený pro obchodování s deriváty, měnami, dluhopisy, komoditami a dalšími finančními instrumenty. Používají jej největší světové banky, protože umožňuje řídit riziko, vypořádání obchodů i regulatorní požadavky.
Cena:
Implementace: 10 až 50 milionů USD.
Roční licence a podpora: 1 až 10 milionů USD.
6. Calypso (Adenza)
Calypso patří mezi nejrozšířenější platformy pro správu obchodů na finančních trzích. Nabízí řízení rizik, vypořádání obchodů, treasury, správu derivátů i regulatorní reporting. Používají jej banky po celém světě.
Cena:
Celkové enterprise kontrakty často dosahují 10 až 50 milionů USD.
7. ICE Data Services
ICE Data Services neprodává klasický software, ale především profesionální finanční data. Banky, burzy a investiční společnosti zde nakupují živé burzovní informace, historická data, oceňování dluhopisů nebo analytické služby.
Cena:
Velké finanční instituce běžně platí 1 až 30 milionů USD ročně.
8. SAP S/4HANA
SAP je největším výrobcem podnikových ERP systémů na světě. Software řídí účetnictví, výrobu, logistiku, sklady, nákup, lidské zdroje i finance. Používají jej tisíce největších firem světa.
Cena:
Implementace ve velké korporaci: 50 až 500 milionů USD.
Největší globální projekty mohou překročit 1 miliardu USD.
9. Oracle Database a Oracle Cloud
Oracle je synonymem pro databázové systémy a podnikové aplikace. Jeho software pohání banky, telekomunikační společnosti, státní správu i výrobní podniky. Oracle nabízí databáze, cloudové služby, ERP i analytické nástroje.
Cena:
Velké podnikové kontrakty se pohybují mezi 5 až 100 miliony USD.
Největší zákazníci platí každoročně desítky milionů dolarů.
10. Salesforce
Salesforce je největší CRM platformou na světě. Firmám pomáhá řídit obchod, zákaznickou podporu, marketing, analytiku i umělou inteligenci. U nadnárodních společností může běžet na desítkách tisíc zaměstnanců.
Cena:
Velké enterprise licence stojí přibližně 5 až 50 milionů USD ročně.
11. Palantir Foundry a Gotham
Palantir vyvíjí software pro vlády, armády, zpravodajské služby i velké průmyslové podniky. Jeho platformy propojují obrovské množství dat a pomáhají při strategickém rozhodování, logistice, výrobě nebo vojenských operacích.
Cena:
Typické kontrakty mají hodnotu 10 až 100 milionů USD.
Největší státní zakázky mohou být ještě výrazně vyšší.
12. Epic Systems
Epic Systems patří mezi největší zdravotnické softwarové společnosti na světě. Její systémy řídí elektronické zdravotní záznamy, nemocniční provoz, správu pacientů, fakturaci i komunikaci mezi odděleními.
Cena:
Velké implementace nemocničních systémů stojí 100 až 500 milionů USD.
13. Siemens NX a Teamcenter
Software společnosti Siemens používají automobilky, výrobci letadel i průmyslové podniky. Slouží k navrhování produktů, simulacím, správě dokumentace, digitálním dvojčatům i řízení celého životního cyklu výrobků.
Cena:
Velké podnikové projekty se pohybují mezi 20 až 100 miliony USD.
14. Dassault Systèmes CATIA
CATIA patří mezi nejvýkonnější CAD systémy na světě. Používají ji společnosti jako Airbus, Boeing nebo výrobci automobilů při návrhu letadel, automobilů, lodí nebo průmyslových zařízení.
Cena:
Celkové implementace u velkých výrobců mohou stát 20 až 150 milionů USD.
15. Autodesk Enterprise
Autodesk je známý především díky AutoCADu, ale nabízí také rozsáhlé podnikové licence pro architekturu, stavebnictví, výrobu nebo filmový průmysl. Ve velkých firmách nejde o jednotlivé licence, ale o tisíce uživatelů a rozsáhlé cloudové služby.
Cena:
Velké podnikové kontrakty dosahují 5 až 30 milionů USD.
Software za cenu mrakodrapu
Zatímco běžný uživatel řeší předplatné za několik desítek dolarů měsíčně, největší světové společnosti investují do softwaru částky, za které by bylo možné postavit kancelářské budovy nebo koupit soukromé letadlo. U mnoha z těchto systémů navíc licence představuje jen menší část nákladů. Skutečně drahá bývá implementace, integrace, podpora, školení zaměstnanců nebo přístup k exkluzivním datům. Právě proto patří enterprise software mezi nejdražší produkty, které kdy lidstvo vytvořilo. Bez něj by dnes nefungovaly světové banky, burzy, automobilky, nemocnice ani státní instituce.