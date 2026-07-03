Apple chystá revoluci, která zachrání upadající trh. Nový iPhone změní úplně všechno

Skládací telefony tu s námi sice jsou už několik let, jejich prodeje ale v poslední době spíše stagnují. To by se však mohlo velmi brzy změnit. Analytická společnost Counterpoint Research totiž očekává, že právě vstup Applu do tohoto segmentu odstartuje novou vlnu zájmu a pomůže celému trhu znovu výrazně růst. Podle nové zprávy by se letos měly dodávky skládacích OLED panelů meziročně zvýšit o 24 %, zatímco tržby výrobců panelů mají vzrůst dokonce o 48 %. Za tímto optimismem stojí především očekávaný příchod prvního skládacího iPhonu, který by měl dorazit příští rok.
První čtvrtletí letošního roku přitom pro výrobce skládacích telefonů příliš pozitivní nebylo. Dodávky panelů meziročně klesly o 7 %, což analytici přisuzují nižším skladovým zásobám i menšímu počtu nových modelů. Druhá polovina roku by ale měla přinést výrazný obrat a právě Apple v něm má sehrát jednu z hlavních rolí. Velkým vítězem by se podle všeho mohla stát také společnost Samsung Display. Právě ta má být údajně výhradním dodavatelem ohebných displejů pro první skládací iPhone, díky čemuž by mohla ještě více posílit svou pozici na trhu. Už během prvního čtvrtletí totiž její dodávky meziročně vzrostly o 37 %.
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Analytici zároveň upozorňují, že za očekávaným růstem nestojí pouze Apple. Stále více uživatelů totiž začíná dávat přednost telefonům, které se rozevírají do podoby malého tabletu. Nabízejí větší pracovní plochu, lepší možnosti multitaskingu i pohodlnější sledování videí nebo hraní her. Přesto právě Apple může být tím impulzem, který přesvědčí i konzervativnější zákazníky, že skládací telefony dávají smysl.
Nebylo by to ostatně poprvé. Apple už v minulosti několikrát vstoupil na trh, který sice existoval už řadu let, ale teprve jeho příchod jej výrazně rozhýbal. Přesně to se stalo například u chytrých hodinek nebo bezdrátových sluchátek. Pokud se podobný scénář zopakuje i u skládacích telefonů, mohl by být příští rok pro celý segment jedním z nejdůležitějších v jeho historii.