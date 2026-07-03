Chystáte se koupit nový MacBook? Zadržte, Apple tajně chystá největší proměnu za dlouhé roky

Pokud přemýšlíte nad koupí nového MacBooku Pro, možná se vyplatí ještě chvíli počkat. Podle nejnovějších informací Marka Gurmana z Bloombergu totiž Apple připravuje zcela přepracovanou generaci, která by měla dorazit v první polovině roku 2027 spolu s čipy M7. A pokud se současné spekulace potvrdí, nepůjde jen o další navýšení výkonu, ale o největší proměnu MacBooku Pro od roku 2021. Ještě předtím má sice Apple uvést MacBook Pro s čipem M6, ten však podle všeho nabídne pouze nový procesor při zachování současného designu. Skutečně velké změny si má firma schovávat až pro následující generaci s M7.
Tenčí tělo a design inspirovaný budoucností
Podle dostupných informací dostane nový MacBook Pro design, který bude vycházet z připravovaných špičkových OLED MacBooků. Už delší dobu se spekuluje o výrazně tenčí konstrukci, přepracovaném vnitřním uspořádání a dalších změnách, které mají notebook posunout zase o kus dál. Přesto by si měl zachovat 14palcový displej, minimálně u základního modelu. Právě tenčí konstrukce přitom dává velký smysl. Apple se v posledních letech snaží zmenšovat prakticky všechna svá zařízení, aniž by musel dělat zásadní kompromisy ve výkonu nebo výdrži baterie. Po extrémně tenkém iPadu Pro a očekávaném MacBooku Ultra tak může přijít řada právě na MacBook Pro.
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Zatím není jasné, zda redesign přinese také OLED displej nebo dotykové ovládání. Tyto technologie jsou totiž podle různých zdrojů spojovány především s chystanými prémiovými modely MacBooků, jejichž uvedení se může ještě měnit. Jisté ale je, že Apple připravuje zcela novou designovou řeč, kterou bude postupně rozšiřovat napříč celou nabídkou notebooků.
Pokud se současné informace potvrdí, rok 2027 bude pro fanoušky Maců mimořádně zajímavý. Vedle nového iPadu Pro má totiž dorazit právě přepracovaný MacBook Pro s čipy M7, který by mohl nabídnout nejen vyšší výkon, ale také výrazně modernější konstrukci. A vzhledem k tomu, že současný design používá Apple už od roku 2021, je nejvyšší čas na větší změnu, která se dle mého názoru pravděpodobně ponese opět v duchu ztenčování. Současná generace MacBooků Pro je totiž docela tlustá, což mnozí uživatelé nesli při jejím představení docela nelibě. Pozitivní je pak i to, že Apple zpravidla do pár let po redesignu MacBooků Pro redesignuje i MacBooky Air, takže pokud jste stejně jako já jejich uživateli, i nás zřejmě čeká v relativně blízké budoucnosti nový vzhled.