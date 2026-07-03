Další velká automobilka míří do Apple Wallet. iPhone by mohl brzy nahradit klíčky i u vozů Volkswagen

Funkce digitálních klíčů v Apple Wallet sice není žádnou novinkou, její rozšiřování mezi automobilkami ale pokračuje poměrně pomalu. Zdá se však, že se seznam podporovaných značek brzy opět rozroste. Nejnovější indicie totiž naznačují, že Apple intenzivně pracuje na podpoře vozů Volkswagen. Na připravovanou novinku upozornil web MacRumors, kterému se podařilo objevit zmínku o Volkswagenu přímo v novém serverovém kódu Applu. Právě podobné změny v minulosti opakovaně předcházely spuštění podpory pro další automobilky, takže je velmi pravděpodobné, že se digitální klíče pro vozy Volkswagen skutečně chystají.
Bohužel zatím není jasné, které konkrétní modely podporu dostanou jako první. Stejně tak Apple ani Volkswagen neprozradily termín spuštění. Pokud se ale bude historie opakovat, mohla by podpora dorazit v horizontu několika týdnů až měsíců. Například Toyota se v interním kódu Applu objevila přibližně dva měsíce před oficiálním spuštěním této funkce.
Pro ty, kteří se s funkcí Apple Car Key ještě nesetkali, jde o možnost uložit klíč od automobilu přímo do aplikace Wallet na iPhonu nebo Apple Watch. Telefon pak může plně nahradit klasický klíček. Podle konkrétního vozu stačí k odemknutí přiložit iPhone ke klice, případně se auto odemkne automaticky při přiblížení. Stejným způsobem lze následně vůz také nastartovat. Podporované modely navíc umožňují sdílení digitálního klíče s rodinnými příslušníky nebo přáteli přímo přes aplikaci Zprávy či AirDrop.
Apple tuto technologii představil už v roce 2020, její rozšíření ale postupuje spíše pozvolna. V současnosti ji podporují například Audi, BMW, Hyundai, Kia, Genesis, Mercedes-Benz, Volvo, Toyota, Porsche nebo Rivian. Pokud se Volkswagen skutečně přidá, půjde o jednu z nejvýznamnějších nových značek, která funkci zpřístupní širokému okruhu řidičů. Pro majitele iPhonů jde každopádně o velmi příjemnou zprávu. Čím více automobilek totiž Apple Wallet Car Key podporuje, tím blíže jsme době, kdy bude možné vyrazit z domu jen s iPhonem nebo Apple Watch v kapse a klasické klíčky nechat doma. A já upřímně doufám, že se podpory dočkám i já s Arteonem z roku 2020, byť je mi tak nějak jasné, že půjde spíš o exkluzivní novinku pro vozy roku 2026 a novější.